El declive del turismo en Cuba se agrava: octubre registra el peor mes en años

La llamada locomotora de la economía cubana transita a marcha forzada. El número de viajeros internacionales que arribaron a la Isla en los primeros 10 meses de este 2025 sufrió una contracción interanual de casi un 20 por ciento. De seguir la tendencia actual, finalizará por debajo de los 2 millones de vacacionista extranjeros.

El oficialismo achaca la caída del turismo a la pandemia del coronavirus, pero es necesario destacar que ya en 2019 el sector había experimentado un descenso de un 9.3% respecto al 2018, incluso la cifra fue inferior a la reflejada en 2017.

Un estudio de la Universidad de Navarra titulado “Cuba, incapaz de recuperar el turismo que tuvo antes de la pandemia”, destaca que a diferencia del resto del Caribe, la mayor de las Antillas ve descender el número de visitantes: 2.4 millones en 2023, 2.2 en 2024 y este 2025, de seguir la tendencia actual, finalizará por debajo de los 2 millones, la peor cifra en dos décadas, sin contar la etapa del covid.

Según los datos oficiales, octubre pasado reportó el peor comportamiento mensual de los últimos 4 años, los poco más de 111 mil viajeros internacionales indicarían que la llamada temporada alta que inició en noviembre coincidiendo con el invierno en el hemisferio norte no será tan alta.

Precisamente el comportamiento por países así lo proyecta, ya que Canadá, el principal emisor de veraneantes a Cuba muestra un decrecimiento de un 18% respecto al 2024. Ya a finales del pasado año el turoperador Sunwing Vacations eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para los turistas de ese país por la falta de condiciones en los mismos.