Pentágono anuncia que el mayor portaaviones de EEUU está en el Caribe

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos el 11 de noviembre, confirmaron las autoridades estadounidenses.

El Área de Responsabilidad del Comando Sur incluye el territorio de América Latina al sur de México, las aguas adyacentes a América Central y del Sur, y el Mar Caribe, abarcando en total 31 países y 12 dependencias y áreas de soberanía especial.

“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, declaró el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

"La llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Grupo de Ataque del Portaaviones apoyar la directiva del Presidente para desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y combatir el narcoterrorismo en defensa de la patria", precisa un comunicado oficial.

El desplazamiento del buque con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, busca reforzar capacidades existentes para desarticular el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, declaró el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur.

“El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense”.