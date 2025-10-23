EEUU responde directamente a Díaz-Canel: "Ni siquiera usted ha de creer sus mentiras"

Getting your Trinity Audio player ready...

El enfrentamiento entre Washington y La Habana escaló esta semana a pocos días de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución que cada año condena el embargo estadounidense a Cuba.

La tensión aumentó tras un intercambio público en la red social X entre el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien desmintió las acusaciones del régimen y responsabilizó al comunismo por la crisis en la isla.

“No existe un bloqueo a su país; si fuera así, ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano y esos turistas alemanes y canadienses? El único genocidio que hay por allá es el que ustedes cometen contra su propio pueblo, sometiéndolo al hambre y la miseria por sus políticas comunistas”, escribió Landau en respuesta a un mensaje de Díaz-Canel que acusaba a Washington de “presionar y engañar a varios países” antes de la votación en la ONU.

El diplomático estadounidense cuestionó además la falta de elecciones libres en Cuba.

Si tan orgullosos son de su gestión de los últimos 66 años, ¿por qué no permiten que su pueblo vote? Por algo sus jóvenes se están escapando de esa cárcel flotante”, añadió.

Y remató Landau: "Ni siquiera usted ha de creer sus mentiras".

“El régimen cubano es el responsable de la miseria en la isla”

El duro intercambio coincidió con una declaración oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que lanzó una campaña para contrarrestar la ofensiva diplomática cubana.

“El embargo no es la causa, el régimen lo es”, señaló la dependencia, al recordar que Cuba “importa alimentos, medicinas y productos humanitarios libremente” y que solo en 2024 las exportaciones estadounidenses hacia la isla ascendieron a 585 millones de dólares, un incremento del 16% respecto al año anterior.

El comunicado también subrayó que en 1958, antes de la llegada de Fidel Castro al poder, Cuba tenía uno de los PIB per cápita más altos del continente, y que “pocos años después dependía completamente de los subsidios soviéticos para sobrevivir”.

“En toda la historia de la humanidad, el comunismo nunca ha funcionado y, sin embargo, el régimen cubano continúa con su sistema fallido”, añadió el Departamento de Estado.

Cuba se victimiza ante temor de perder apoyo en ONU

Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó airadamente en conferencia de prensa. Acusó a Estados Unidos de desplegar una “campaña intimidatoria y engañosa” para forzar a varios países, sobre todo de América Latina y Europa, a cambiar su voto.

“Tenemos información fidedigna de las presiones que ejerce el Gobierno de EEUU con el objetivo de obligarlos a modificar la posición histórica de apoyo a la resolución contra el bloqueo”, dijo el ministro de Exteriores.

Rodríguez calificó el memorando del Departamento de Estado —que instruye a diplomáticos estadounidenses a disuadir a otros gobiernos de respaldar al régimen cubano— como “un enfoque fraudulento, mentiroso y desvergonzado”.

“No buscan convencer, sino intimidar y presionar”, sostuvo, e intentó desviar la atención hacia otros conflictos internacionales: “¿Esto lo dice el país que es prácticamente autor del genocidio en Palestina?”.

Aunque La Habana no lo admite abiertamente, fuentes diplomáticas apuntan a que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) teme perder respaldo en una votación que históricamente ha considerado una victoria casi segura. El giro en la política exterior de varios países latinoamericanos y la ofensiva diplomática de Washington podrían alterar ese resultado.

Desde 1992, la Asamblea General de la ONU vota anualmente una resolución no vinculante que pide el fin del embargo.

Bajo la administración de Donald Trump, Washington ha redoblado sus esfuerzos para exponer al régimen cubano como responsable directo de la crisis económica, la represión política y la migración masiva que afecta al Caribe y al sur de Florida.

La próxima votación está prevista para los días 28 y 29 de octubre, en medio de una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países en los últimos años.