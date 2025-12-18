Injustamente detenido: EEUU intercede por el preso político cubano Daniel Alfaro Frías

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos denunció este jueves la situación del preso político cubano Daniel Alfaro Frías, condenado a nueve años de privación de libertad.

"Su delito fue oponerse pacíficamente a la intimidación que lleva a cabo el régimen", indicó en un mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Al activista lo acusaron por su filiación al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero.

"Daniel Alfaro Frías, un ciudadano cubano de edad avanzada, inició una huelga de hambre el 2 de noviembre para protestar por su injusta condena y la falta de derechos básicos en prisión", recoge el comunicado de EEUU.

"Este activista fue condenado injustamente en 2024 por oponerse a la intimidación del régimen. Díaz-Canel y sus matones torturan cobardemente a disidentes y miembros de la oposición", agrega.

El prisionero político, detenido en marzo de 2024, cumple su condena en la cárcel de Guanajay (Artemisa). Lo condenaron por los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “reuniones o manifestaciones ilícitas”.

El caso de Alfaro Frías se suma a la campaña de "detenidos injustamente”, impulsada por el gobierno estadounidense.

Washington ha hecho varios llamados similares en favor del líder opositor Félix Navarro, del músico contestatario Maykel Osorbo, y las Damas de Blanco Saylí Navarro y Sissi Abascal, entre otros.