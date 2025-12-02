Las rutas secretas del nieto de Raúl Castro en Panamá: viajes privados, compras millonarias y vínculos con empresarios

Getting your Trinity Audio player ready...

Una investigación del diario La Prensa de Panamá revela que Raúl Guillermo Rodríguez Castro —conocido como “El Cangrejo”, nieto del general Raúl Castro e hijo del fallecido jefe de GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja— ha convertido Panamá en uno de sus principales centros de operaciones desde 2024, realizando decenas de viajes en jets privados, moviéndose con figuras clave del poder militar cubano y manteniendo conexiones con empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro.

Las rutas aéreas, los manifiestos de vuelo, registros comerciales y testimonios de inteligencia panameña muestran un patrón de actividad intensa, reservada y coordinada, que involucra intereses políticos y económicos cubano-venezolanos en territorio panameño.

Un viajero frecuente desde mayo de 2024

Según la investigación, al menos desde mayo de 2024, Rodríguez Castro ha viajado a Panamá con frecuencia inusual y siempre en aviones privados. Solo en 2024 realizó 13 entradas al país, y en 2025 —hasta septiembre— había registrado al menos 10 viajes adicionales.

Estos desplazamientos se dieron principalmente en aeronaves venezolanas o registradas en paraísos aeronáuticos como San Marino.

Uno de los vuelos más llamativos ocurrió el 1 de mayo de 2024, apenas días antes de las elecciones presidenciales panameñas. El Cangrejo viajó acompañado de Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada, diputada y actual presidenta de GAESA, el conglomerado militar que controla m[as de un tercio de la economía cubana, y tros altos funcionarios cubanos no identificados públicamente.

Pese a la gravedad del hallazgo, no existe registro migratorio oficial de esa entrada a Panamá, según el reporte de La Prensa.

La investigación también revela que Rodríguez Castro regresó a Panamá el 1 de julio de 2024, cuando asumió el presidente José Raúl Mulino. No existe evidencia de si participó en actividades oficiales, pero sus movimientos coinciden con momentos políticamente sensibles.

Además, trascendió que Mulino utilizó, en abril de 2024, el mismo jet privado (HP-715) que había sido empleado en múltiples viajes por Rodríguez Castro y por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, figura central en el entramado.

Mulino se negó a responder preguntas del medio panameño sobre estos vuelos.

El triángulo Panamá–Caracas–La Habana: un circuito de intereses

La investigación establece que Rodríguez Castro y Carretero Napolitano utilizaron las mismas aeronaves para conectar tres puntos clave: Venezuela, donde Carretero es contratista frecuente y cercano a Nicolás Maduro; Cuba, donde opera la empresa del panameño Corporación Logística del Caribe S.A, y Panamá, donde ambos realizan visitas recurrentes, algunas asociadas a compras de bienes y posibles inversiones inmobiliarias.

Entre el 20 y 22 de septiembre de 2024, Rodríguez Castro fue visto en la provincia de Chiriquí, donde según fuentes de inteligencia realizó compras de “alto valor”.

También existen indicios —no confirmados— de adquisiciones en la provincia de Coclé, lo que apuntaría a la creación de una base patrimonial fuera de Cuba.

La presencia del nieto de Raúl Castro en estos lugares no es esporádica: Panamá se ha convertido en un punto regular de tránsito, consumo e inversiones de individuos vinculados a la cúpula militar cubana.

El avión siniestrado y el rol de Venezuela

Uno de los aviones utilizados por Rodríguez Castro, un Learjet con matrícula YV-3440, se estrelló en septiembre de 2024 en Maiquetía, Venezuela, dejando dos pilotos fallecidos. En ese vuelo viajaba el empresario Ramón Carretero.

Ese mismo aparato había sido empleado por El Cangrejo poco antes, reforzando la relación operativa entre ambos.

Carretero es un empresario panameño cuya relación con Caracas se fortaleció desde 2013, cuando registró una filial en Venezuela. Desde entonces, se convirtió en contratista frecuente del Palacio de Miraflores.

Ha sido investigado en Panamá en casos de alto perfil como New Business y Financial Pacific. En 2018 salió de Panamá por tierra en medio de rumores de posibles órdenes de detención, y desde 2020 reanudó sus viajes privados a Panamá, Cuba y Venezuela.

GAESA y la captura del poder económico cubano

La general Lastres Morera, acompañante de El Cangrejo en vuelos privados, aparece como figura clave en la investigación.

Lastres Morera es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, lidera GAESA, el emporio militar que controla la mayoría del comercio minorista, hoteles de lujo y gran parte de las divisas que entran a Cuba.

De acuerdo con la investigación panameña, Lastres Morera posee sociedades e inmuebles registrados en Panamá y su refuerza la idea de que los viajes no son de carácter personal sino operaciones de alto nivel político-económico.

Los hallazgos de La Prensa muestran que Panamá se ha convertido en un territorio estratégico para El Cangrejo y para la élite económica-militar de Cuba. Los viajes frecuentes, la participación de GAESA, los vínculos con contratistas de Maduro y la coincidencia con eventos políticos panameños revelan un entramado transnacional de poder y negocios que opera fuera del escrutinio público.