Congresistas piden investigar a empresario vinculado a la familia Castro liberado por un juez en EEUU

Congresistas cubanoamericanos pidieron este martes abrir una investigación sobre el caso del empresario Jorge Javier Rodríguez Cabrera, cercano a altos mandos de la familia Castro, quien fue liberado a inicios de noviembre en Estados Unidos.

“Profundamente alarmado por informes de que este individuo, cercano al nieto del dictador antiamericano Raúl Castro y con estrechos vínculos con el régimen cubano, haya sido liberado recientemente. Este régimen ha enriquecido a sus cómplices mientras oprime y maltrata brutalmente al pueblo cubano”, dijo el congresista Mario Díaz-Balart en una publicación en X.

Rodríguez Cabrera, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y socio de la empresa Gran Azul LLC, obtuvo su libertad luego de que un juez federal en Nevada aceptara un recurso de habeas corpus, según un reportaje exclusivo de Martí Noticias. El fallo ocurrió pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se opuso a concederle la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

"Exijo que las autoridades pertinentes reconsideren este caso para proteger nuestra seguridad nacional y defender el estado de derecho. Ingresar a Estados Unidos es un privilegio extraordinario", indicó.

La también congresista republicana María Elvira Salazar pidió formalmente una investigación al Departamento de Seguridad Nacional.

“Los beneficios migratorios de Estados Unidos son para las víctimas del castrismo, NO para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva que viven entre lujos y poder mientras el pueblo cubano sufre”, afirmó.

"La libertad también se defiende con periodismo valiente y sin miedo”, dijo.

Rodríguez Cabrera fue detenido por ICE en junio de 2025, después de solicitar asilo político en la frontera sur tras alegar persecución en Cuba. Documentos federales lo describen como un hombre con “estrechos vínculos” con el Gobierno cubano.

El empresario dirige operaciones de Gran Azul LLC, una compañía radicada en varios estados de EE.UU. que ofrece servicios de envíos, logística, turismo y venta de alimentos y autos hacia Cuba. Su amigo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, es nieto del general Raúl Castro y jefe de su escolta personal.