Cuba sigue en la lista de países sujetos a restricciones parciales de entrada a EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El Presidente Donald J. Trump firmó este martes una Proclamación que restringe y limita aún más la entrada de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos. En el caso de los cubanos, se mantienen las restricciones parciales.

La suspensión parcial incluye visados de inmigrante así como B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, que son categorías de no inmigrante, y se usan para estancias temporales en EE.UU.:

B-1 : Negocios (reuniones, conferencias, negociaciones).

: Negocios (reuniones, conferencias, negociaciones). B-2 : Turismo, visitas familiares, tratamientos médicos.

: Turismo, visitas familiares, tratamientos médicos. B-1/B-2 : Combinación de negocios y turismo.

: Combinación de negocios y turismo. F : Estudiantes académicos (universidades, colegios).

: Estudiantes académicos (universidades, colegios). M : Estudiantes vocacionales o técnicos.

: Estudiantes vocacionales o técnicos. J: Programas de intercambio (investigadores, profesores, au pairs).





Restricciones completas

Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen permanecen entre las nacionalidades con restricciones totales.

También en esta categoría se han añadido otros cinco países: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria, así como a todas las personas que poseen documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

A esta lista ingresan además Laos y Sierra Leona, dos países que anteriormente estaban sujetos a restricciones parciales.

Restricciones parciales

La Proclamación mantiene las restricciones parciales para los nacionales de cuatro de los siete países considerados inicialmente de alto riesgo: Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Dado que Turkmenistán ha colaborado de forma productiva con Estados Unidos, la nueva proclamación levanta la prohibición de visados de no inmigrante.

La proclamación añade restricciones parciales y limitaciones de entrada a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

La Proclamación incluye excepciones para residentes permanentes legales, titulares de visas existentes, ciertas categorías de visas como las de atletas y diplomáticos, y personas cuya entrada beneficia los intereses nacionales de Estados Unidos.

La Proclamación restringe las amplias exenciones de visas de inmigrante basadas en lazos familiares que presentan riesgos comprobados de fraude, al tiempo que preserva las exenciones caso por caso.

El documento defiende la necesidad de establecer las restricciones y limitaciones a la entrada de ciudadanos extranjeros sobre quienes Estados Unidos no tiene suficiente información para "evaluar los riesgos que representan, obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros importantes objetivos de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo".

"Muchos de los países restringidos sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa", explica el texto.

La Proclamación también expresa que algunas naciones se niegan a compartir "ejemplares de pasaportes o datos de las fuerzas del orden, mientras que otras permiten programas de ciudadanía por inversión que ocultan la identidad y eluden los requisitos de verificación y las restricciones de viaje".

La presencia de terroristas, la actividad delictiva y la actividad extremista en varios de los países mencionados dan lugar a una falta general de estabilidad y control gubernamental, lo que provoca deficiencias en las capacidades de verificación y representa riesgos directos para los ciudadanos e intereses estadounidenses cuando se admite a ciudadanos de estos países en Estados Unidos, asegura el documento.



