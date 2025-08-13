Comida podrida para los reclusos en cárcel Las Mangas, denuncia preso político

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Alexander Verdecia, desde la prisión Las Mangas en la provincia de Granma, denuncia que los reclusos están recibiendo alimentos en estado de descomposición.



Su esposa, Eliannis Villavicencio, dijo a Radio Martí después de visitarlo el martes que Verdecia se encuentra bien de salud y con buen ánimo, a pesar de las difíciles condiciones de su encarcelamiento.



"Compartimos con él sus dos hijas mayores, una nieta y yo. Conversamos mucho: se siente bien de salud y, bueno, su estado de ánimo me impacta. Me asombra cada día con su fortaleza y su decisión de mantener su lucha", señaló.

"Me comenta mi esposo que, simplemente, allí las condiciones de la alimentación son pésimas... Mal elaborada. Aparte de que es poca, mal elaborada. (...) Muchos reclusos han presentado alguna diarrea producto a los pescados podridos, que le dan comida en descomposición", explicó la mujer.

Villavicencio señaló que, hace unos días, el preso político tuvo alguna maleza de estómago, pero se mejoró con el medicamento que le llevó la familia.



Villavicencio espera que, después de seis meses en la cárcel, su esposo sea por fin llevado a juicio, aunque no tiene esperanzas de que sea un proceso justo.



"Esperamos y este mes sea el juicio, no tenemos fecha todavía, pero tenemos fe de que, bueno, ya son 6 meses, y que hagan la farsa judicial. Ya mi esposo preparó su defensa", dijo.



Verdecia, de 51 años de edad, fue encarcelado por realizar publicaciones críticas contra el régimen cubano en Facebook. La fiscalía le pide 10 años de cárcel por los presuntos delitos de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir".

