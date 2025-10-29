Embajador Hammer ruega a la Caridad del Cobre por los cubanos (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

"Nuestros sentimientos, pensamientos y oraciones están con el pueblo cubano", afirmó el Jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, en un video divulgado por la sede diplomática estadounidense.

El embajador encendió una vela ante la imagen de la Patrona de Cuba, en el altar de la Parroquia de Nuestra Señora de La Caridad del Cobre, en La Habana, en oración por los damnificados por el huracán Melissa.

Su mensaje estuvo especialmente dirigido a la población de la región oriental de la isla que sufrió el embate del huracán este miércoles desde horas de la madrugada.

"Que sepan que siempre están acompañados desde los Estados Unidos", dijo el diplomático.