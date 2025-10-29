Enlaces de accesibilidad

Destrozos causados por Melissa en Santiago de Cuba

Desde su entrada al territorio cubano, Melissa ha provocado condiciones meteorológicas severas en varias provincias orientales. Se reportaron lluvias torrenciales, ráfagas violentas, marejadas ciclónicas, inundaciones, apagones masivos, derrumbes parciales, caída de árboles, daños en la infraestructura y desprendimientos de tierra, entre otras afectaciones. Según reportó la defensa Civil, Santiago de Cuba ha sido la provincia más golpeada, con ráfagas superiores a los 180 km/h y daños significativos en barrios como José Martí, Versalles y Altamira.

Se reportan caída de árboles y del tendido eléctrico en la ciudad de Santiago de Cuba, entre otros daños.
Los vientos del huracán arrancaron de raíz este árbol, en en Veguita de Galo, Santiago de Cuba.
Destrozos por el huracán Melissa en en Veguita de Galo, en la Carretera del Morro, Santiago de Cuba.
Daños en viviendas en Veguita de Galo, en la Carretera del Morro, Santiago de Cuba.
