Desde su entrada al territorio cubano, Melissa ha provocado condiciones meteorológicas severas en varias provincias orientales. Se reportaron lluvias torrenciales, ráfagas violentas, marejadas ciclónicas, inundaciones, apagones masivos, derrumbes parciales, caída de árboles, daños en la infraestructura y desprendimientos de tierra, entre otras afectaciones. Según reportó la defensa Civil, Santiago de Cuba ha sido la provincia más golpeada, con ráfagas superiores a los 180 km/h y daños significativos en barrios como José Martí, Versalles y Altamira.