Secretario Rubio: "Nuestras oraciones están con el pueblo del Caribe"

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas mientras afrontan los devastadores impactos del huracán Melissa.

"Contamos con equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Nuestras oraciones están con el pueblo del Caribe", escribió Rubio.

El Departamento de Estado anunció este miércoles que ha desplegado un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART) y ha activado unidades especializadas de búsqueda y rescate urbano (USAR) en estas naciones afectadas por el huracán.

Estos equipos están diseñados para actuar rápidamente en situaciones de emergencia, brindando apoyo técnico, logístico y humanitario en zonas gravemente afectadas por fenómenos naturales.

La información de la cancillería estadounidense asegura que los ya equipos están trabajando en coordinación con los gobiernos locales, comunidades afectadas, agencias internacionales y socios militares estadounidenses para evaluar las necesidades más urgentes y organizar una respuesta eficaz.

Su labor incluye desde rescate de personas atrapadas hasta la distribución de ayuda humanitaria, con el objetivo de salvar vidas y mitigar el impacto del desastre en las poblaciones más vulnerables.

Ayuda del Reino Unido

La Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que su país "está actuando con celeridad para apoyar a las autoridades jamaicanas en la prestación de ayuda humanitaria y asistencia técnica en respuesta a esta terrible tormenta".

"Hemos movilizado un fondo inmediato de 2,5 millones de libras esterlinas en ayuda de emergencia británica y estamos desplegando expertos para ayudar a las comunidades a responder, recuperarse y reconstruirse. Estamos con el Caribe en este momento de crisis", escribió la canciller británica.

"Equipos especializados de despliegue rápido también se han posicionado en la región para brindar asistencia consular las 24 horas a los ciudadanos británicos afectados por la devastación del huracán Melissa", afirmó Cooper.