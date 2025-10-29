"Ha devastado literalmente el poblado", Párroco del Cobre describe daños causados por Melissa (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El párroco de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, describió daños considerables causados por el huracán Melissa a su paso por el oriente de Cuba este miércoles 29 de octubre.

“Estamos tratando de paliar los daños del santuario para luego salir a recorrer el poblado. Desde aquí, en lo alto del cerro, se divisa El Cobre y está prácticamente devastado. Solo quedaron en pie algunas casas con techos de placa; la mayoría de la gente lo ha perdido todo”, dijo el sacerdote Rogelio Dean Puerta, quien compartió imágenes de los desastres causados por los vientos y las lluvias del huracán en la casa de la Patrona de Cuba.

En un audio compartido en redes sociales por las distintas diócesis de Cuba, el rector del santuario dijo que fue una noche “de mucha atención, dolor y preocupación”.

“Nuestros mayores acá en El Cobre dicen que nunca habían visto algo así. Ha devastado literalmente el poblado”, describió el sacerdote.

“El huracán tumbó estructuras de mampostería, dañó algunos vitrales y el agua logró penetrar en ciertas áreas del santuario”, explicó el rector.

“Por ahora lo que podemos hacer es brindar alimentación a quienes más lo necesitan. Es una situación muy difícil, pero seguimos orando mucho, de rodillas, a los pies de la Virgen”, afirmó.

“Convoco a todos nuestros amigos de Iglesia, comunidades hermanas, cofradías, diócesis, congregaciones y ONG a dirigir su mirada hacia el oriente cubano. Va a ser un momento muy duro. Nos hará falta ayuda para restaurar las casas y el santuario”, pidió el sacerdote.