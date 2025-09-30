Hammer felicita a líder de Damas de Blanco por Premio Solidaridad Lech Walesa

Getting your Trinity Audio player ready...

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, felicitó personalmente este lunes a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, por haber recibido el Premio Solidaridad Lech Walesa de Polonia.

El premio, otorgado a principios de septiembre por el ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia en una ceremonia en Miami, Estados Unidos, reconoce el trabajo realizado por la opositora a favor de la libertad de los presos políticos cubanos durante más de dos décadas.



Soler explicó que el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana la invitó a un conversatorio en la Embajada con el objetivo de felicitarla por el importante premio.

"Siempre ha sido muy receptivo conmigo, y con mi esposo, que estaba ahí también. No es la primera vez que tenemos un conversatorio", dijo la Dama de Blanco.

En su cuenta de X, Hammer posteó una foto de él junto a Soler desde un balcón del edificio de la embajada estadounidense en el Malecón habanero. "Un honor felicitar en persona a la líder de las Damas de Blanco Berta Soler por recibir el prestigioso Premio Solidaridad Lech Walesa de Polonia", escribió.

La opositora cubana agradeció a Hammer "por su amabilidad, por su solidaridad y por el trabajo que está haciendo aquí en Cuba a favor de la libertad de los presos políticos", en su calidad de representante diplomático de Estados Unidos.

Soler no pudo asistir a la ceremonia, el 2 de septiembre pasado, en la que el canciller polaco Radosław Sikorski, junto al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reconoció a la cubana con el Premio Solidaridad Lech Walesa. En su nombre recogió el galardón Irma Santos de Mas Canosa, viuda de Jorge Mas Canosa.

"No estoy allí porque el régimen cubano, la tiranía comunista de Cuba, me impone una salida sin retorno. Yo no lo acepto, yo me quedo en Cuba", dijo entonces Soler a Martí Noticias.

Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz en 1983, es un destacado activista polac0 a favor de los derechos de los trabajadores. De 1990 a 1995 fue presidente de Polonia. El premio que lleva su nombre fue creado en 2014.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)