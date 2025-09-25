Hammer visita la ciudad de Bayamo: Se siente un fuerte espíritu de independencia

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó la ciudad Bayamo, en Granma, como parte de su recorrido por la isla, donde aseguró haber constatado “el espíritu de valentía cubano” en las calles de la histórica localidad.

“Esta es la cuna del alma del pueblo cubano”, dijo Hammer. La embajada destacó que en Bayamo, ciudad natal de Carlos Manuel de Céspedes y donde se entonó por primera vez el himno nacional, “se siente un fuerte espíritu de independencia y por la libertad”.

Hammer ha compartido imágenes y mensajes de sus recorridos bajo la etiqueta #ConCubanosDeAPie. “Si me ven por las calles, invítenme a jugar un dominó o a lo mejor nos tomamos un cafecito”, comentó en un video la pasada semana durante su visita a Cienfuegos.

En sus viajes por varias provincias, Hammer se ha reunido con familiares de presos políticos, activistas, opositores y miembros de la sociedad civil. El gobierno cubano lo ha acusado en varias ocasiones de fomentar la subversión en la isla.

El Departamento de Estado ha expresado respaldo a su labor. “Hammer y la embajada de Estados Unidos representan con orgullo al presidente Donald Trump implementando una política exterior de Estados Unidos Primero y exigiendo la rendición de cuentas del régimen cubano por su influencia maligna en el continente americano”, dijo en mayo un funcionario estadounidense a Martí Noticias.