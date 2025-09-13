Estados Unidos, atento al deterioro de la situación energética en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos está atento al creciente deterioro del sistema energético nacional en Cuba, que sufrió esta misma semana otro colapso total.



El Jefe de Misión de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, informó en redes sociales que el tema fue abordado en una reunión en Washington D.C. con el subsecretario de Estado, Chris Landau.

"Hablaron sobre el serio deterioro de la situación energética en Cuba", asegura un post de la sede diplomática en La Habana.

Asimismo, reiteraron la urgente necesidad de que el régimen cubano libere a todos los presos políticos y respete plenamente los derechos humanos.

Por esa misma vía reiteraron, que la administración estadounidense reafirma su compromiso con el pueblo cubano y su derecho fundamental a vivir en libertad y a decidir su propio futuro.