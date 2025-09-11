Mario Díaz-Balart se reúne con Hammer y le agradece "su solidaridad con el pueblo cubano"

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart se reunió esta semana con el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana y le agradeció "su defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos y su solidaridad con el pueblo cubano".

"En particular sus esfuerzos por destacar a los valientes líderes prodemocráticos que lo arriesgan todo por la libertad de Cuba", indicó el congresista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Díaz-Balart destacó además el trabajo de Hammer pese a las presiones del régimen de la isla.

"Continúa en su puesto a pesar de las constantes amenazas y el acoso del régimen contra él y contra Estados Unidos", dijo.

Desde que llegó a La Habana a finales del año pasado, Hammer ha viajado a varias localidades del país y se ha reunido con activistas, opositores, familiares de presos políticos, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil cubana.

Junto a la etiqueta #ConCubanosDeAPie, la sede diplomática ha compartido, imágenes y videos que muestran sus intercambios con el pueblo de la isla.

El régimen lo ha acusado de fomentar la subversión, por sus recorridos en el país. A finales de mayo el Ministerio de Exteriores le envió una nota verbal de protesta de la Dirección General de Estados Unidos, en la que lo acusaban de injerencia en los asuntos internos y de violar la Convención de Viena.

En declaraciones a Martí Noticias, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que respaldaban las labores de Hammer en Cuba.

"El jefe de Misión, Mike Hammer, y la Embajada de Estados Unidos representan con orgullo al presidente Donald Trump implementando una política exterior de Estados Unidos Primero y exigiendo la rendición de cuentas del régimen cubano por su influencia maligna en el continente americano", explicó.