Hammer celebra los 10 años de reapertura de Embajada de EEUU en Cuba con emotivo video

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba, Mike Hammer, celebró los 10 de la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana con un emotivo video de sus viajes por la isla para conocer a los cubanos de a pie.



"Hoy conmemoramos 10 años desde que volvimos a abrir nuestra Embajada. Seguimos con nuestra misión de apoyar al pueblo cubano en sus aspiraciones para un mejor futuro", dijo en un post en redes sociales.

El diplomático estadounidense reiteró su compromiso de seguir hablando con ciudadanos de a pie de todas partes de Cuba para conocer sus prioridades y preocupaciones, y para amplificar sus voces.

"Para conocer Cuba y los cubanos de a pie llegamos a cualquier lugar donde nos inviten", subrayó en el video el diplomático estadounidense.

Desde que llegó a La Habana a finales del año pasado en calidad de Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU, Hammer ha viajado a varias localidades del país y sostenido encuentros con activistas, opositores, familiares de presos políticos, líderes religiosos y miembros de comunidades vulnerables, en un acercamiento directo a la sociedad civil.

Durante estos viajes, el diplomático ha concedido especial relevancia a los ciudadanos comunes que saluda a su paso y con quienes se detiene a conversar sobre su situación actual, preocupaciones y aspiraciones futuras. Muchos de ellos lo reconocen por los videos que comparte en redes sociales, que van acompañados de la etiqueta #ConCubanosDeAPie.

La entrega y carisma del jefe de la misión diplomática estadounidense ha molestado al régimen, que en julio pasado desplegó una campaña de hostigamiento y represión contra ciudadanos invitados a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en La Habana.

Aunque no se utiliza el título de "Embajador", el puesto de Jefe de Misión que ostenta Hammer corresponde al máximo representante diplomático de Estados Unidos en la isla.

El 14 de agosto de 2015, tras 54 años de ausencia, la bandera estadounidense volvió a izarse en la sede de la entonces reinstaurada Embajada de Estados Unidos en La Habana, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países impusado por la administración del presidente demócrata Barack Obama.