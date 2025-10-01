Hammer visita a líder opositora cubana Martha Beatriz Roque

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió el martes con la líder opositora y exprisionera política cubana Martha Beatriz Roque.

La sede diplomática divulgó una foto del diplomático junto a la icónica disidente. "Hablaron sobre la necesidad de que se liberen a todos los presos políticos y de que se respeten los derechos humanos en Cuba", dijo la Embajada estadounidense en sus redes sociales junto a la etiqueta #Grupodelos75.

Roque, uno de los miembros más antiguos de la oposición en la isla, fue la única mujer que formó parte del grupo de los 75 opositores encarcelados en 2003 durante el período represivo conocido como la Primavera Negra de Cuba.

A principios de este año, la opositora recibió un tratamiento médico en Miami, adonde llegó en un delicado estado de salud gracias a una visa humanitaria. En mayo pasado, regresó a la isla, y recibió también entonces la visita de Hammer.

El alto diplomático estadounidense, quien desde su llegada a Cuba en calidad de encargado de Negocios de Washington en La Habana ha sostenido encuentros con opositores, líderes religiosos, familiares de presos políticos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, ha seguido de cerca la enfermedad de la opositora.

A principios de febrero, antes de que viajara a Miami, Hammer visitó a Roque en el hospital Manuel Fajardo, en La Habana, y le transmitió un mensaje enviado por el Secretario de Estado, Marco Rubio.

En 2024, el Departamento de Estado de EEUU reconoció a Roque con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, aunque que la activista política no pudo participar en la ceremonia, porque el régimen de La Habana la mantenía desde 2018 en una lista de personas reguladas, una categoría que utiliza para castigar a las voces disidentes con la prohibición de salida del país.