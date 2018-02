El excoronel de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Alfonso Plazas Vega, convertido ahora en candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, afirmó este jueves que "el comunismo internacional de Latinoamérica, dirigido desde Cuba por Raúl Castro, y antes por Fidel Castro, es el enemigo que está tratando de apoderarse de Colombia".

Plazas Vega dijo a Martí Noticias que "la injerencia castrocomunista en Colombia está claramente expresada en un documento que llaman Los acuerdos de paz con las FARC". Pero prometió que cuando él llegue al Senado las cosas van a comenzar a cambiar en el país.

"En el momento en que lleguemos al Senado de la república empezaremos a buscar que esos acuerdos llamados de paz se acaben, es decir, que se respete lo que ya el pueblo colombiano en el plebiscito que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016, se cumpla. El pueblo colombiano le dijo NO a esos acuerdos, porque no son de paz (…) son acuerdos de protección al narcotráfico para que Colombia, con el apoyo económico ilegítimo, se convierta en un satélite más de las intenciones de los hermanos Castro en Cuba".

El aspirante a senador señaló que los hermanos Castro, "en su compromiso con el comunismo internacional, son la punta de lanza para adueñarse por las vías del terror y la corrupción de todos los gobiernos de Latinoamérica", y alertó que "ya lo han venido haciendo, y el Foro de Sao Paulo es la expresión más clara de ello".

"Con el Foro de Sao Paulo es que estas personas han logrado adueñarse de Venezuela, Nicaragua, El Salvador y de muchos otros países (…) y eso lo hicieron montando grupos revolucionarios en distintos países: Sendero Luminoso en Perú, Los Montoneros en Argentina, Los Tupamaros en Uruguay, el M-19, las FARC, el ELN, en Colombia, etc.", anadió.

Plazas Vega dijo que "el narcotráfico es uno de sus apoyos para poder mantener esos enormes ejércitos de guerrilleros en todas partes, desestabilizando todas las naciones".

El excoronel colombiano fue claro en su planteamiento antiguerrillero:

"La guerrilla busca lo mismo que dicen los acuerdos de paz, establecer un régimen comunista en Colombia, y el mismo propósito tienen las FARC y el ELN. Es un cambio de brazalete. Los mismos guerrilleros, los mismos terroristas que estaban en las FARC ahora pasan al ELN. Lo que están consiguiendo ellos es el favor presidencial, el favor de este Gobierno en beneficio de una transformación política de Colombia, de un país democrático sometido al régimen comunista, bajo una amenaza de sangre".

También dijo que los demócratas colombianos están al tanto del adoctrinamiento que han intentado hacer, sin mucho éxito en el país, profesionales cubanos enviados por La Habana, entre ellos algunos médicos.

"Lo están haciendo en una forma muy particular, porque aquí enviaron una andanada de cubanos médicos; ellos no son médicos, aquí se desempeñarían como enfermeros porque no es que estén muy bien preparados. Ese es el cuento de la magnífica medicina de Cuba, evidentemente es una falacia distribuida en el mundo a través de propaganda (…) los propios médicos colombianos han extirpado a esa gente, han tenido que regresarse. Aquí no lograron los médicos cubanos meterse. Este ha sido un proceso de los últimos tres o cuatro años".

Explicó que Cuba intentó también "meternos profesores de deportes, que en estos días fueron deportados como quince deportistas porque estaban robando cosas. Personas que llegan, además de hambre, con malas costumbres. Entonces fueron deportados por ladrones. No han podido (las autoridades cubanas). Además, hay una prevención en todos los colombianos a quien venga con acento cubano".

Pero dijo que debido a que la táctica anterior ha fracasado, los comunistas de Castro y Nicolás Maduro "nos están metiendo venezolanos Maduristas que entran por las fronteras, y resulta, que ahí sí estamos en una situación muy difícil, porque a los colombianos nos queda muy difícil cerrarle las puertas a los venezolanos, que somos la misma gente. Esa es la preocupación y ese es el problema".

Plazas Vega afirmó que Colombia no tiene "una prueba evidente y eficiente ante unos tribunales" que condene a Cuba por su participación en el narcotráfico. Sin embargo, agregó que hay "indicios graves" que comprometen a la isla, y que él considera que los cubanos "siguen siendo una de las partes, uno de los puntos de la ruta de narcotráfico de Colombia. Es algo que quisiéramos probar (porque) hay muchos indicios, pero no hay una prueba plena".

Las elecciones legislativas de Colombia se celebrarán el 11 de marzo de este año. Estarán en juego 102 escaños del Senado y 166 curules de la Cámara de Representantes.