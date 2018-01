Los senadores estadounidenses Bob Menendez (D-NJ), y Marco Rubio (R-FL), enviaron este miércoles una carta conjunta al Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, en la que le piden que investigue el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas realizadas por el gobierno de Nicolás Maduro, quien buscará la reelección en Venezuela.

El Departamento de Estado estadounidense calificó de antidemocrático e ilegítimo que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela intente realizar elecciones presidenciales anticipadas antes del 30 de abril.

"Esta votación no sería libre ni justa. No haría más que profundizar las tensiones en el país, en vez de ayudar a superarlas. No reflejaría la voluntad del pueblo venezolano y sería percibida como antidemocrática e ilegítima por la comunidad internacional. Instamos al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos y restablecer el orden constitucional democrático", señala una nota de la cancillería estadounidense.

EEUU llamó igualmente a la realización de "proceso electoral libre, justo y transparente, abierto a una observación internacional creíble".

Menendez y Rubio advirtieron en su carta que "el régimen de Maduro ha causado un desastre económico y político en Venezuela que amenaza con desestabilizar al Hemisferio Occidental".

Los legisladores instaron a Sessions a apoyar los esfuerzos del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que busca "responsabilizar a los funcionarios del gobierno venezolano por los terribles abusos contra los derechos humanos que han cometido contra su pueblo".

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Estimado Fiscal General Sessions:

Escribimos para expresar nuestra creciente preocupación por los esfuerzos de Nicolás Maduro y los funcionarios de su régimen por socavar el estado de derecho en Venezuela y promover la inestabilidad en el Hemisferio Occidental.

El régimen de Maduro, en un esfuerzo por aferrarse al poder y promover una ideología política fallida, ha desmantelado las instituciones democráticas, reprimido a los opositores políticos y ha privado de alimentos al pueblo venezolano a través de la mala gestión económica.

Este entorno anárquico amenaza la estabilidad y la seguridad de la región, incluido Estados Unidos, al proporcionar un terreno fértil para que operen los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas extranjeras designadas por los EEUU, como las FARC y el ELN.



En los últimos años, Estados Unidos ha emprendido acciones económicas y punitivas contra Nicolás Maduro y sus compinches por socavar las autoridades y las responsabilidades legales de la Asamblea Nacional legítimamente elegida y otros esfuerzos para dañar seriamente el orden democrático en Venezuela.

En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de EE UU impuso sanciones contra Maduro después de la elección de la "Asamblea Constituyente" ilegítima, un organismo creado específicamente para eludir la voluntad del pueblo venezolano.

Altos funcionarios del gobierno, incluidos miembros del Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro, el poder judicial y las fuerzas de seguridad, también han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por numerosos delitos contra sus propios ciudadanos, incluidas acciones antidemocráticas, violaciones de los derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y trabajo con organizaciones terroristas extranjeras.

Nos preocupan las crecientes conexiones entre los miembros del régimen de Maduro y las organizaciones establecidas de narcotraficantes. El 1 de agosto de 2016, el general Néstor Reverol, actual ministro del Interior de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional, fue acusado formalmente por un tribunal de distrito de los EEUU por participar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína.

El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra el vicepresidente venezolano Tareck el-Aissami por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

El 14 de diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron condenados en el tribunal federal de los EE UU por tráfico de drogas.

Además, hemos visto informes que implican a Maduro, Diosdado Cabello, Néstor Reverol y muchos otros por su participación en el narcotráfico.

El régimen de Maduro ha causado un desastre económico y político en Venezuela que amenaza con desestabilizar al Hemisferio Occidental.

Solicitamos al Departamento de Justicia de EEUU que investigue inmediatamente las acusaciones creíbles de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas por parte de altos funcionarios del gobierno venezolano a fin de comprender mejor el nexo entre los actores criminales y los miembros del círculo interno de Maduro.

Reconociendo la amenaza que representa para la región el régimen de Maduro, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha nombrado expertos internacionales para evaluar la necesidad de un cuerpo legal internacional para investigar actos de corrupción y abusos contra los derechos humanos mediante el régimen de Maduro.

Además de llevar a cabo una investigación en los EEUU, lo instamos a apoyar los esfuerzos del Secretario General de la OEA para responsabilizar a los funcionarios del gobierno venezolano por los terribles abusos contra los derechos humanos que han cometido contra su pueblo.



Gracias por su atención a este importante asunto.

Atentamente,

Senador Marco Rubio

Senador Robert Menendez