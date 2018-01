Piden a líderes mundiales que se opongan a represión en Venezuela

El Centro por una Cuba Libre (Center for a Free Cuba) hizo pública una carta que cinco ex diplomáticos de Estados Unidos enviaron a doce jefes de Estado y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, donde expresan que “el asesinato de venezolanos que exigieron el retorno al estado de derecho y la democracia ... no será [resuelto] sin gobiernos democráticos [tomando] cada paso necesario para llevar paz, justicia y democracia al pueblo venezolano ".

La carta está dirigida a los presidentes de Chile, Argentina, Colombia, Brasil, España, Francia y Estados Unidos, y los primeros ministros de Canadá, Reino Unido y la canciller de Alemania.

La misiva fue rubricada por varios ex embajadores estadounidenses y altos funcionarios del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, como James Cason, ex embajador en Paraguay y ex jefe de la misión de EEUU en La Habana; Everett Briggs, ex embajador en Portugal, Honduras y Panamá; Elliot Abrams, Subsecretario de Estado; el embajador Jose S. Sorzano, embajador ante la ONU y asesor presidencial y su colega Otto J. Reich, enviado de Washington en Caracas, Venezuela.

El texto íntegro de la misiva aparece en la página digital de Center for a Free Cuba. A continuación el texto en español:

Washington, DC 17 de enero de 2018

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump,

Canciller de Alemania, Angela Merkel,

Presidente de Chile Michelle Bachelet,

Presidente de Argentina Mauricio Macri,

Presidente de Colombia Juan Manuel Santos,

Presidente de México Enrique Peña Nieto,

Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís,

Presidente de Brasil Michel Temer,

Presidente de España Mariano Rajoy Brey,

Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,

Primer Ministro del Reino Unido Theresa May,

Presidente de Francia Emmanuel Macron,

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Dr. Luis Almagro,

Su Excelencia:

Estamos escribiendo como ex diplomáticos estadounidenses y partidarios de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo para solicitar su acción urgente sobre los crímenes atroces que ocurren en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro sigue asesinando al pueblo venezolano.

Óscar Alberto Pérez fue asesinado el lunes junto con otras seis personas: Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y una mujer no identificada. Fueron ultimados en lo que la prensa internacional informa que fue un crimen de las fuerzas de seguridad, a pesar de sus esfuerzos por rendirse.

Durante varias horas, las redes sociales transmitieron videos que mostraban un ataque de las fuerzas de seguridad venezolanas contra Óscar Alberto Pérez, un oficial rebelde y otros. En el fondo se podían escuchar explosiones y disparos. Con sangre saliendo de su cabeza, dijo: "nos están disparando, quieren matarnos, queremos entregarnos". En otra transmisión de video, la madre de Óscar Pérez dijo: "por favor, no maten a mi hijo".

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el 19 de julio de 2017 que "hay aquí actualmente alrededor de 15,000 cubanos en Venezuela." ... "Es como un ejército de ocupación de Cuba en Venezuela". Estos asesinatos que llevaron el lugar ayer no podrían haber sucedido sin la participación militar y de inteligencia cubana, posiblemente el comando y el control.

Estos no son más que los últimos crímenes cometidos contra venezolanos que exigen un retorno al estado de derecho y la democracia para su país. Muchos manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad bajo el presidente Maduro. Sin la comunidad internacional no habrá una solución a la situación venezolana. Le corresponde a las democracias que presencian este ultraje tomar todos los pasos necesarios para llevar la paz, la justicia y la democracia al pueblo venezolano.

Respetuosamente,

Embajador James C. Cason, ex embajador de los Estados Unidos en Paraguay, ex Jefe de la Misión de los Estados Unidos, La Habana, Cuba. Oficial jubilado del servicio exterior.

Embajador Everett E. Briggs, Ex Embajador de los Estados Unidos en Portugal, Honduras y Panamá Ex Asistente Especial del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y Director Principal para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Oficial jubilado del servicio exterior.

El Honorable Elliott Abrams, Ex Subsecretario de Estado para Asuntos de Organizaciones Internacionales, de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, y para Asuntos Interamericanos, Ex subdirector de Seguridad Nacional para Estrategia de Democracia Global.

Embajador José S. Sorzano, Ex Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Ex Asistente Especial del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y Director Principal para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Embajador Otto J. Reich, Ex Subsecretario Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ex Embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Enviado Especial del Presidente para las Iniciativas del Hemisferio Occidental y miembro principal de la directiva del Consejo de Seguridad Nacional.