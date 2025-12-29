Trump dijo que EEUU desmanteló una "gran instalación" en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que fuerzas estadounidenses destruyeron una “gran instalación” la semana pasada como parte de una escalada de presión contra Venezuela.

“Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde provienen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, comentó Trump en declaraciones al programa The Cats & Cosby Show.

El presidente no precisó qué tipo de instalación fue atacada ni dónde se encontraba pero podría tratarse del primer ataque terrestre contra Venezuela.

En los últimos meses Estados Unidos ha lanzado ataques en el mar Caribe y el Pacífico oriental en los que han destruido unas 30 embarcaciones vinculadas a redes ilícitas de narcotráfico.

Trump también ha autorizado acciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela como parte de la estrategia para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Trump lanzó una advertencia directa al gobernante venezolano Nicolás Maduro al anunciar la creación de una nueva flota naval, que describió como la “más poderosa” en la historia del país.

“Tenemos una armada enorme, la más grande que hemos tenido jamás y por mucho, la más grande que hemos tenido en América del Sur. Él puede hacer lo que quiera, está bien. Si se hace el fuerte, será la última vez que pueda hacerse el fuerte. Si se pone duro, será la última vez que pueda hacerlo”, afirmó.

A mediados de diciembre, el presidente ordenó un bloqueo a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y designó al régimen de Maduro como organización terrorista extranjera.

En un mensaje difundido en la red Truth Social, Trump sostuvo que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que esa presencia militar “seguirá creciendo” hasta que Caracas devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.

“El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, escribió el presidente. “Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, agregó.