Investigador conecta a Cuba en el entramado para lavar el dinero de las FARC

El investigador estadounidense de Defensa Nacional, Douglas Farah, informó que hay "serios indicios" que indican que Cuba sirve de puente para el lavado de dinero de las FARC de Colombia, y describió un esquema fraudulento en el que también han participado la petrolera venezolana PDVSA y dos de sus sucursales en Centroamérica.

"El dinero sale o ha salido de diferentes maneras de Colombia hacia Cuba, de Cuba hacia El Salvador y Nicaragua, y de ahí uno puede rastrear un poco a las empresas fantasmas que crearon en Panamá, y que han movido el dinero hacia los paraísos fiscales", señaló Farah durante el foro "Las amenazas a EEUU en el Hemisferio Occidental", que tuvo lugar en Washington, el 15 de febrero.

El evento estuvo auspiciado por el InterAmerican Institute for Democracy, The Heritage Foundation, The Inter-American Bar Association, Center for a Secure Free Society, World Jurist Association y el Diario Las Américas de Miami.

Farah explicó que, "el dinero de las FARC pasó por Nicaragua y El Salvador, por los subsidiarios de PDVSA: ALBANISA en Nicaragua y Alba Petróleos en El Salvador, que fueron mecanismos muy útiles para mover el dinero bajo el Estado de Nicaragua, bajo la protección del Estado de El Salvador hacia Panamá, después a los Offshores y ahora se vuelven a reinvertir en Colombia como dinero limpio".

El investigador estadounidense fue muy claro al acusar de lavado de dinero a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas ahora en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

"Yo creo que es obvio. O sea, sacaron dinero para usarlo en su nueva vida política. Ahora las FARC tienen dinero limpio, y ahí estamos hablando de unos cuantos miles de millones de dólares. Es obvio que están sacando todo ese dinero para utilizarlo en su nueva vida política, con un ala militar muy fuerte en el que se encuentran los disidentes que no están directamente desvinculados del secretariado de ese grupo", indicó.

Las FARC participan en las elecciones al Congreso en Colombia (11 de marzo de 2018) y de la presidencia (27 de mayo de 2018) gracias al Acuerdo de Paz que firmaron en La Habana, Cuba, el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la guerrilla. Dicho acuerdo permite que aspire a la presidencia de Colombia, el exguerrillero Rodrigo Londoño alias "Timochenko".

La Fiscalía de Colombia incautó en 2017 más 300.000 millones de pesos (unos 103 millones de dólares) en bienes de la guerrilla FARC.

Desde el nacimiento de las FARC, en mayo de 1964 tras una sublevación campesina, las autoridades iniciaron un proceso de extinción de dominio a posesiones de la guerrilla que se estiman en 1,1 billones de pesos (unos 379 millones de dólares).