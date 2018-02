Líderes del exilio cubano se reúnen con expresidente colombiano Álvaro Uribe

La directiva de la Fundación Inspire América, -dedicada a promover la democracia en Cuba y las Américas-, se reunió el viernes con el candidato presidencial colombiano Iván Duque y el ex presidente de ese país Álvaro Uribe, según una nota de prensa enviada a Martí Noticias.

La directiva de la Fundación Inspire América www.inspireamerica.org sostendrá este viernes 9 de febrero una reunión con el candidato presidencial colombiano Iván Duque y el ex presidente de ese país Álvaro Uribe, con el propósito explorar vías de cooperación, encaminadas a preservar el avance de la democracia en la región frente a un complejo panorama electoral en Colombia y México, dos naciones clave en el entorno hemisférico. La comisión de Inspire América planteará, asimismo, estrategias concretas para contribuir al restablecimiento de la libertad en Cuba y Venezuela.

Por Inspire América asistirán, entre otros el ex Subsecretario de Estado de EEUU, Otto Reich, quien fue embajador en Venezuela, el reconocido intelectual, Carlos Alberto Montaner (desde Madrid), el embajador Simón Ferro y el ex Alcalde de Miami Tomás Regalado, ex Presidente de FIU Modesto Maidique, y los empresarios Diego Suarez y Lombardo Perez.

El embajador Otto Reich expresó " Desde que Fidel Castro participó en el Bogotazo, en 1948, el Castrismo ha querido controlar las riquezas de Colombia. Por eso han apoyado al terrorismo de la FARC. Cuando no pudieron ganar por la fuerza, los Castristas convencieron a las FARC cambiar de estrategia y fingir ser demócratas. Los Colombianos no pueden caer en esa trampa, y terminar como Cuba o Venezuela."

Por su parte, Carlos Alberto Montaner declaro que el candidato Iván Duque, "Para los colombianos y los latinoamericanos son vitales las próximas elecciones colombianas. Durante los últimos ocho años el presidente Juan Manuel Santos ha ido debilitando progresivamente los resortes democráticos de Colombia, concediéndoles ventajas electorales a los narcoterroristas de las FARC. El Dr. Duque tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo presidente del país, dada su determinación de corregir los inmensos errores cometidos por el actual gobierno."

El Alcalde Tomas Regalado añadió que "Las próximas elecciones de Colombia serán determinantes no solo en Colombia sino también para el futuro de Venezuela y particularmente para la oposición en Cuba. El exilio Cubano tiene el deber de apoyar un gobierno plenamente democrático para Colombia."

El Presidente de la Fundación, Marcell Felipe indicó que es "clave enviarles un mensaje a los pueblos en Colombia y México que la esperanza democrática para toda Latinoamérica está en sus manos.

(Con información de la Fundación Inspire América y Redes Sociales)