Convocan a foro en Washington sobre amenazas a EE.UU en el hemisferio occidental

La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba convoca al foro Las amenazas a EE.UU en el Hemisferio Occidental que se desarrollará mañana jueves en Washington.

El evento tendrá lugar de 9 a 12 del día en el edificio del Congreso de EE.UU y contará con la presencia de prominentes personalidades como la congresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Bob Menéndez, ambos de origen cubano.

Aparte de un nutrido grupo de legisladores estadounidenses expondrán sus puntos de vistas activistas pro democracia y de derechos humanos como la cubana Maria C. Werlau, el venezolano Diego E. Arria Salicetti, el nicaragüense Bosco Matamoros y el boliviano Carlos Sánchez Berzaín.

Además de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba auspician el evento el InterAmerican Institute for Democracy, The Heritage Foundation, The Inter-American Bar Association, Center for a Secure Free Society, World Jurist Association y el Diario Las Américas de Miami.