Expulsan a teatrista contestatario de organización de jóvenes artistas cubanos

El director de teatro Adonis Milán fue expulsado de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) horas después que agentes de la Seguridad del Estado irrumpieran en la galería independiente El Círculo, y arrestaran a varios artistas que asistían a la puesta de la obra Psicosis, de la dramaturga inglesa Sarah Kane, bajo la dirección de Milán y la actuación de Iris Ruiz.

Milán, de 24 años de edad, recibió la comunicación de parte de Rafael González, vicepresidente de la AHS, quien dijo que el teatrista no cumplía con los parámetros de la organización.

El joven director teatral dijo a Martí Noticias que pidió el documento oficial de la expulsión al vicepresidente de la organización, y se lo negó.

"Nada más me dijo que me leyera el reglamento, y que esa organización respondía a los intereses de la AHS", detalló.

A juicio de Milán, la negativa a entregarle el documento oficial es para que no pueda apelar ante los organismos competentes. No obstante, insiste en que lo hará, porque aunque "no le interesa pertenecer ni a la AHS, ni a ninguno de los órganos represivos del gobierno", tiene sus derechos como artista y creador joven.

Milán criticó la forma en que el gobierno cubano actúa contra los aritstas, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que no apoyen a ningún organismo como la AHS y la UNEAC, que se hacen llamar entidades no lucrativas, y que se encargan de reprimir y humillar a las personas.

La detención de Milán, el pasado 20 de diciembre, junto a activista Lia Villares, la actriz Iris Ruiz, los artistas plásticos Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, el poeta Amaury Pacheco y la historiadora del Arte Yanelys Núñez no es el primer contratiempo que ha tenido con las autoridades cubanas.

En noviembre pasado, el grupo deTeatro Perséfone que dirigía Milán fue desintegrado por las presiones de la Seguridad del Estado luego de la presentación de la obra Máquina Hamlet, de Heiner Müller, en Santiago de Cuba, que antes había sido llevada a escena en La Madriguera, en La Habana.

En declaraciones a Diario de Cuba sobre ese incidente, Milán dijo que la obra ponía a "dialogar la voz de Fidel Castro con la de Adolfo Hitler".

"Máquina Hamlet es un texto escrito en la antigua Alemania socialista (RDA). Es una analogía con el Hamlet de Shakespeare. Habla de la destrucción, de la pérdida de la juventud, la dictadura, la represión del hombre que se rebela contra el dominio", agregó.

Milán consideró que también ha sido atacado por su vinculación con artistas disidentes. El teatrista adelantó que planea presentar un performance en la Bienal 00, una propuesta alternativa a la suspendida Bienal de La Habana convocada por Otero Alcántara para el próximo año.

(Redacción Idolidia Darias, a partir de una entrevista de Yolanda Huerga)