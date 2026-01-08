Un Diosdado Cabello "consternado" informa de 100 muertos en operación de captura de Maduro (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El ministro del Interior de Venezuela y viejo aliado del chavismo, Diosdado Cabello, dijo este miércoles estar "consternado, golpeado emocionalmente" y "con mucho temor" por lo que calificó de ataque "bárbaro" y desproporcionado de Estados Unidos contra su país que, "hasta ahora", señaló, dejó 100 fallecidos y una cantidad similar de heridos.

En una emisión especial de su programa "Con el Mazo Dando", Cabello dejó entrever que la cifra de muertos, primer recuento oficial que hace el gobierno de Caracas, incluye a los 32 cubanos fallecidos en la operación militar de EEUU confirmados por La Habana.



"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad. No lo va a tapar nadie", dijo. Añadió, sin ofrecer detalles, que "civiles, mujeres que estaban en sus casas" fueron alcanzados por "las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país".

Al igual que el régimen cubano llamó "mártires" y "héroes" a los fallecidos, entre los que contó a miembros de las fuerzas armadas, "hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, y personal de la policía "que estaban dormidos en sus casas y la metralla les llegó".

Cabello insistió en que la "batalla" que tienen los venezolanos ahora es que les "devuelvan a Cilia y a Nicolás".

En reacciones en redes sociales, analistas y críticos señalan la inusual compostura de Cabello en la primera emisión de "Con el Mazo Dando" desde el operativo que dio captura a Maduro.



"El hombre que durante años se burló, amenazó y se mostró desafiante, hoy apareció irreconocible", comentó en X el analista político y exoficial de Inteligencia venezolano Fabian Dicosta.

El abogado, analista y escritor Emmanuel Rincón compartió un video del programa completo de Cabello y dijo que "parecía un velorio".

"El dice que es el mazo, pero fue un video pregrabado, sin público en el que solo le faltó llorar. Rodilla en tierra", comentó en X.

Según expertos, el ministro del Interior sería la persona con mayor poder en Venezuela, a pesar de que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien ha asumido formalmente la presidencia interina.



Cabello ha sido acusado de reprimir las protestas populares y censurar a periodistas y medios de comunicación con un enfoque crítico al rpegimen de Maduro. Junto al exdictador y al exministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, Cabello enfrenta cargos por narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El jefe militar descalificó las acusaciones contra los líderes chavistas y dijo que no tienen fundamento.