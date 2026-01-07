Rubio detalla cuáles serán los tres primeros pasos de EEUU en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha detallado este miércoles un plan de tres fases para la situación en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

“Estabilización, Recuperación y Transición” son los primeros pasos de la Administración Trump para Venezuela, según dio a conocer Rubio a periodistas en Washington, DC, luego de una sesión informativa en el Congreso sobre el operativo militar que puso, definitivamente, a Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo custodia de las autoridades de EEUU.

“El primer paso será la estabilización del país. No queremos hundirnos en el caos”, aseguró el secretario Rubio, quien hizo referencia a la cuarentena en el mar Caribe que permite confiscar buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano, que es decomisado en su totalidad y para luego ser vendido a precio de mercado.

“Ese dinero será usado de tal manera que podamos controlar las ganancias, para beneficiar al pueblo venezolano, sin corrupción, no para el régimen”, dijo Rubio.

El segundo paso, definido por el Asesor de Seguridad Nacional como “Recuperación”, estará dividido en una parte económica y otra político-social.

En el aspecto económico, Rubio afirmó que Estados Unidos se asegurará que “compañías petroleras estadounidenses y de otros países tengan acceso al mercado petrolero venezolano de forma justa”.

“Al mismo tiempo, empezaremos el proceso de reconciliación en Venezuela. Que las fuerzas opositoras sean amnistiadas, liberadas, excarceladas y que puedan volver al país. Empezar a reconstruir la sociedad civil”, aseguró prometiendo más detalles del plan en los próximos días.

“Y la tercera fase, por supuesto, la transición. Sentimos que nos estamos moviendo en la dirección correcta”, finalizó el cubanoamericano.

Rubio, junto a otros miembros del gabinete de la Administración Trump, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ofrecieron sesiones informativas a los miembros del Congreso sobre el operativo militar del pasado 3 de enero en Venezuela.

Varios miembros de la bancada demócrata, tanto del Senado como de la Cámara, han cuestionado la operación militar en Venezuela.

“En todo el país la gente está diciendo ‘qué demonios está pasando’. Necesitamos respuestas de cuánto tiempo esto va a durar, cuántas tropas, cuánto dinero”, se preguntó el senador por Nueva York, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

Schumer, quien también cuestionó al gobierno acerca de sus planes para Groenlandia, Colombia, México y otros países, y sobre cómo “Trump ayudará a gobernar Venezuela”.

También este miércoles, en una conferencia de prensa, junto al portavoz del Congreso Mike Johnson y el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, el congresista por el Distrito 28 de la Florida Carlos Giménez, al abordar el operativo militar en Venezuela afirmó que todo país tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.

"Los votantes del sur de Florida están encantados de que el presidente Trump haya destituido a Nicolás Maduro del poder en Venezuela", declaró el cubanoamericano.