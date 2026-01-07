"Control de Irán sobre el poder se desmorona", advierte EEUU mientras se intensifican las protestas en el país

Getting your Trinity Audio player ready...

Las protestas contra la República Islámica de Irán entraron este miércoles en su undécimo día, con nuevas concentraciones y huelgas en la capital y en decenas de ciudades, mientras Estados Unidos advirtió sobre posibles acciones si se reprime violentamente a los manifestantes.

En Teherán, los principales focos de protesta se concentraron en el bazar. La policía intentó limitar la asistencia cerrando estaciones de metro cercanas, pero los manifestantes se reagruparon en distintos puntos del complejo comercial. Comerciantes de los bazares del Oro y Bain-e-Haramein, vendedores del Bazar Qaem Tajrish y del Bazar de Hierro se sumaron a la huelga, manteniendo sus negocios cerrados.

Marchas y concentraciones se registraron de forma simultánea en Mashhad, Gonabad, Qazvin, Bandar Abbas, Sadra (Shiraz), Fasa, Lordegan y Kermanshah, entre otras localidades. Los manifestantes corearon consignas como “¡Muerte al dictador!” y exigieron el cese de la policía. También hubo paros de bazares en ciudades como Neyshabur, Shahrekord, Sabzevar, Shiraz, Kerman, Tabriz, Bushehr, Isfahán, Ahvaz y Kermanshah, según los reportes.

Las protestas alcanzaron además a campus universitarios, con reuniones de estudiantes en la Universidad de Kermanshah, la Universidad Azad de Zanjan, la Universidad Azad de Qom y la Universidad de Semnan.

Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron tras el deterioro de la situación económica del país y un aumento de la represión.

EEUU advierte sobre la situación en Irán

La mayoría del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmó en X que el aumento de las protestas en Irán muestra cómo "el control del poder por parte del régimen iraní se está desmoronando”.

El comité señaló que la población está harta del “ayatolá tiránico y de los clérigos opresores y sanguinarios”.

La cuenta en persa del Departamento de Estado de Estados Unidos reportó este miércoles "cortes generalizados de internet y graves interrupciones de las comunicaciones, especialmente en ciudades donde se desarrollan protestas".

"Incluso se han bloqueado las VPN y otras herramientas para eludir la censura, impidiendo que muchos iraníes se conecten con el mundo exterior. ¿Qué necesidad tiene el régimen de la República Islámica de silenciar voces y ocultar la verdad? Bloquear internet es un intento flagrante de suprimir la información y reprimir las protestas. Pero por mucho que el gobierno lo intente, no puede ocultar sus acciones represivas a la vista del mundo", alertaron.

Ayer, el organismo señaló que pese a "la creciente represión, iraníes de todo el país siguen acudiendo a las concentraciones".

Al menos 29 manifestantes han muerto y más de 1200 personas han sido arrestadas en el país. "A pesar de las amenazas de violencia y los duros castigos, los iraníes siguen exigiendo justicia y libertad. Su valentía ante tales peligros es extraordinaria, y su inquebrantable determinación mantiene viva la esperanza de justicia", dijeron.

En un mensaje reciente en su red Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que si el gobierno iraní “dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos Estados Unidos de América acudirá en su ayuda”.

“Estamos en alerta máxima y listos para tomar medidas, comentó.

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham advirtió al líder supremo Ali Khamenei, que “Trump no es Obama” y que, “si continúas matando a personas que quieren una vida mejor, Donald J. Trump te matará”.

En declaraciones a Fox News, Graham dijo: “Al pueblo de Irán, les digo esta noche: estamos con ustedes. Los apoyamos para recuperar su país de los ayatolás”.