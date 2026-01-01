Represión y mala gestión: iraníes continúan protestando contra el régimen 

Getting your Trinity Audio player ready...

Con el año nuevo, continuaron las protestas en varias ciudades de Irán contra la dictadura del ayatolá Alí Jameneí, mientras las fuerzas de seguridad de ese país intentan dispersar las manifestaciones con el uso de la fuerza

Varios mensajes del Departamento de Estado, en la versión persa de su cuenta de X, recuerdan que las protestas antigubernamentales en Irán han sido motivadas por la “represión y mala gestión del régimen”.

Al hacer balance del recién concluido 2025 en Irán, el Departamento de Estado afirmó que el régimen duplicó las ejecuciones de sus ciudadanos durante este año, más de 1.900 personas, lo cual representa “más del doble” del total de muertes por ejecución registradas en 2024.

Entre ellos están al menos a “74 mujeres y 20 personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito”, recoge un reporte de la versión persa de VOA News, que añade, además, que estos números los convierten “en términos per cápita, en uno de los mayores ejecutores de mujeres en el mundo”.

La agudización de la crisis económica en 2025, uno de los motivos fundamentales que ha impulsado las protestas, ha llevado a los iraníes a salir a las calles no solo en Teherán, la capital, sino en ciudades como Mashhad, Arak, Farsan, Marvdasht y Lordegan.

La economía iraní está en una “caída en picada”, con una tasa de inflación del 52,6 %, provocada por “la mala gestión, la corrupción estructural y la priorización de las aventuras regionales y la represión interna” sobre las necesidades de la población iraní, que sufre las consecuencias, señaló el Departamento de Estado en otro de los mensajes.

En 2025 más de 22 mil personas fueron detenidas por actividades civiles, políticas o ideológicas. La cifra es casi 13 veces mayor que la reportada en 2024. Esta situación constituye una “violación grave y sistemática de los derechos humanos”, afirma.

A través de una publicación en la página web de la Sección de Intereses de EEUU en Irán, convertida en una embajada virtual protegida por la Embajada de Suiza, el Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses en el país que “ejerciten una mayor precaución debido a las protestas en curso y en aumento en el país”, aconsejó.

“Las manifestaciones han provocado un incremento de la presencia de seguridad, cierres de carreteras, interrupciones en el transporte público y bloqueos de internet. Las protestas pueden volverse violentas, lo que puede provocar arrestos y lesiones”, advirtió la nota.

Desde inicios de diciembre, el Departamento de Estado emitió además una alerta de viaje a Irán Nivel 4 “No viajar”, debido “al riesgo de terrorismo, disturbios, secuestro, arresto arbitrario de ciudadanos estadounidenses y detención injusta”.

Las protestas en Irán, que comenzaron desde el pasado fin de semana, son parte de una ola creciente de descontento popular debido a un aumento en la represión política y social, y a la convergencia de factores económicos, como una inflación que sube y una moneda local que se devalúa, en detrimento de negocios locales.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, las protestas iniciaron precisamente cuando comerciantes de varios mercados y centros comerciales en la capital, Teherán, cerraron sus negocios y salieron a protestar por las fuertes presiones económicas a las que están sometidos.