"Khamenei asesino", gritan en las protestas de Irán

Videos publicados en redes sociales muestran la expansión de las protestas populares en Irán, donde cada vez más se revela la voluntad popular por un cambio político.

El estallido popular a raíz del colapso del rial, la moneda iraní, y el aumento acelerado y desmedido del costo de vida, ha derivado en protestas en al menos 26 de las 31 provincias de Irán.

El servicio de la Voz de América para Irán mostró imágenes de manifestantes en la ciudad de Abdanan, abriendo sacos de arroz de la tienda "Ofogh Kourosh" y esparciéndolo por las calles. "Lo que demuestra que el objetivo de las protestas no se limita únicamente a la subsistencia y el hambre", comenta el servicio en Farsi.

Otro muestra los gritos de «Khamenei es un asesino, en las protestas de Narmak, en Teherán.





En esa ciudad los manifestantes se enfrentaron con piedras a las fuerzas represivas, que dispararon gases lacrimógenos en el emblemático bazar de la capital.

Un video del servicio Farsi de VOA muestra el lanzamiento de gas lacrimógeno contra personas que se encontraban en las calles de la ciudad de Neyriz, en la provincia de Fars.

La Organización Iraní de Derechos Humanos dijo que durante los primeros diez días de las recientes protestas antigubernamentales en Irán, al menos 27 manifestantes, incluidos cinco niños, murieron y cientos resultaron heridos. Según la organización, el número de detenidos también supera las 1.000 personas.

El informe citado por VOA Farsi asegura que entre los detenidos hay 100 estudiantes del condado de Harsin, provincia de Kermanshah, y más de 50 estudiantes en las provincias de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad.



Las de las últimas semanas han sido las protestas más significativas desde el 2022 y buscan el fin del régimen teocrático del ayatolá Alí Khamenei y el regreso de Reza Pahlavi, hijo y heredero del fallecido sha, depuesto por la Revolución Islámica de 1979.



En una entrevista con The Wall Street Journal, Pahlavi dijo que el destino del país deben decidirlo los iraníes y aseguró que no cree que sea necesario que Estados Unidos capture Khamenei y lo someta a juicio por sus crímenes, en una operación similar a la extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro de Caracas.