¿Quiénes dirigen, cuánto demorará y cómo será la transición en Venezuela? Rubio responde...

Las mayores interrogantes sobre el destino de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, fueron abordadas este domingo en el programa Meet the Press (NBC), por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Por su papel crucial en el doble papel de asesor interino de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump y Secretario de Estado, el cubanoamericano habló de las prioridades de Estados Unidos en esta operación, mencionó el papel de la Administración Trump en el futuro de Venezuela, así como el manejo de los intereses tanto de estadounidenses como venezolanos.

"Obviamente, participo en esto"

En su intercambio con la periodista Kristen Welker, la presentadora le preguntó quién estaría “a cargo” de Venezuela tras la captura de Maduro.

"No se trata de dirigir el país, sino de dirigir la política. La política con respecto a esto es que queremos que Venezuela avance en una determinada dirección, porque no solo creemos que es bueno para el pueblo de Venezuela, sino que también repercute en nuestro interés nacional y en lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional o que puede ser beneficioso o perjudicial", explicó.

"Obviamente, participo en esto. Claro que sí. Es decir, creo que todo el mundo sabe que estoy muy involucrado en la política de este hemisferio. Obviamente, como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, estoy muy involucrado en todos estos aspectos. El Departamento de Guerra desempeña un papel muy importante aquí, junto con el Departamento de Justicia, por ejemplo, porque son ellos quienes tienen que ir a los tribunales. Así que se trata de un esfuerzo conjunto de todo el aparato de Seguridad Nacional de nuestro país", precisó.

El papel de los funcionarios involucrados será "dirigir esta política que busca lograr cambios en Venezuela que sean beneficiosos para Estados Unidos, ante todo, porque es para quienes trabajamos. Pero también creemos que serán beneficiosos para el pueblo de Venezuela, que ha sufrido enormemente. Queremos un futuro mejor para Venezuela, y creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela también estabiliza la región y convierte el vecindario en el que vivimos en un lugar mucho mejor y más seguro".

Rubio explicó que no hay una guerra con Venezuela sino contra las organizaciones de narcotráfico y que la Administración Trump está haciendo cumplir las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras: "Hemos sancionado a entidades. Acudimos a los tribunales, obtenemos una orden judicial, incautamos esos barcos con petróleo, y eso continuará. Y seguimos reservándonos el derecho de atacar los barcos de narcotráfico que transportan drogas hacia Estados Unidos, operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cartel de los Soles. Por supuesto, su líder, el líder de ese cartel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y enfrenta la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York, y ese es Nicolás Maduro. Así que hemos logrado un gran avance en ese sentido".

"Hasta que veamos los cambios que necesitamos ver"

De manera general, el Secretario de Estado dijo que el gobierno estadounidense espera ver "cambios de todo tipo, a largo y corto plazo" en Venezuela.

Sin embargo, aclaró que los cambios más inmediatos son los que responden al interés nacional de Estados Unidos.

"Por eso estamos involucrados aquí, por cómo nos afecta y tiene un impacto directo en Estados Unidos. No podemos permitir que en nuestro hemisferio haya un país que se convierta en un cruce de caminos para las actividades de todos nuestros adversarios en el mundo. Simplemente no podemos permitirlo. No podemos tener un país donde las personas a cargo de sus fuerzas armadas y de su policía cooperen abiertamente con organizaciones de narcotráfico. No lo vamos a permitir. Estas cosas son amenazas directas para Estados Unidos. Y tenemos la intención de usar todos los medios a nuestro alcance para garantizar que esto cambie", aseguró.

Rubio explicó que las fuerzas armadas de EEUU están ayudando a la Guardia Costera a llevar a cabo una función de aplicación de la ley, que no es solo la captura de Maduro, sino también la aplicación de las sanciones.

"Acudimos a los tribunales, obtenemos una orden judicial, incautamos los barcos. Y creemos que esto representa una enorme ventaja, una ventaja increíble y paralizante, que tenemos la intención de seguir utilizando hasta que veamos los cambios que necesitamos ver, que benefician al pueblo estadounidense y, por cierto, creemos que también al pueblo de Venezuela", comentó.

"Dos, tres semanas, dos, tres meses..."

Cuesionado sobre el comentario del presidente Trump acerca de los contactos de EEUU con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y la eventual participación de la líder de la oposición, María Corina Machado, el asesor de Seguridad Nacional explicó:

"En primer lugar, María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo, al igual que a todo el movimiento. Pero aquí está la cuestión: estamos lidiando con la realidad inmediata. La realidad inmediata es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no se encuentra en Venezuela. Tenemos asuntos urgentes que debemos abordar de inmediato. Todos deseamos un futuro prometedor para Venezuela, una transición a la democracia. Todo esto es importante, y todos lo deseamos. He trabajado en ello durante 15 años a nivel personal, tanto en el Senado como ahora como Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado. Son temas que me siguen importando, que nos siguen importando. Pero de lo que estamos hablando es de lo que sucederá en los próximos meses- dos, tres semanas, dos, tres meses-, y cómo eso se relaciona con el interés nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, esperamos ver mayor cumplimiento y cooperación de la que recibíamos anteriormente".

En un momento de la entrevista Rubio fue cuestionado sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela y respondió:

"Este es un país que ha estado gobernado por este régimen durante 14 o 15 años. Las elecciones deberían haberse celebrado hace mucho tiempo. Las elecciones se celebraron. Las perdieron, y no contaron los votos, o se negaron a contarlos, y todo el mundo lo sabe. Así que todo eso, creo, es prematuro en este momento. Hay mucho trabajo por hacer aquí. Ahora mismo, en lo que nos centramos, seamos realistas. En lo que nos centramos ahora mismo son todos los problemas que teníamos cuando Maduro estaba en el poder. Todavía tenemos esos problemas y es necesario abordarlos. Vamos a darles la oportunidad de abordar esos desafíos y esos problemas".

"Seguiremos interceptando las embarcaciones de narcotráfico si intentan dirigirse a Estados Unidos. Seguiremos incautando las embarcaciones sancionadas con órdenes judiciales. Seguiremos haciendo eso y potencialmente otras cosas hasta que se aborden los asuntos que necesitamos que se aborden. Porque, en última instancia, por encima de todo, nos importan las elecciones, nos importa la democracia, nos importa todo eso. Pero lo que más nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos. Y en eso nos vamos a centrar ante todo. Y de eso tratan estas políticas, estos cambios que necesitamos que se implementen", precisó.

"Los del aparato militar y policial tendrán que decidir"

El político de 54 años explicó que con Nicolás Maduro no se podía llegar a un acuerdo, aunque se le hicieron ofertas muy generosas como el ofrecimiento de abandonar Venezuela extendido hace tan solo una semana y media.

"No es alguien con quien podamos trabajar. Engañó a la administración Biden con acuerdos absurdos. Ha hecho carrera incumpliendo acuerdos y buscando la manera de salvarse a sí mismo ganando tiempo. Y el presidente Trump no iba a caer en esa trampa. Así que ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial. Tendrán que decidir qué rumbo quieren tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela, a nivel social, político, en todos los aspectos. Estamos a favor de todo eso", afirmó.

Rubio se refirió a las acciones prioritarias en Venezuela: "Los primeros pasos consisten en asegurar lo que beneficia al interés nacional de Estados Unidos y también al pueblo de Venezuela. Y en eso nos estamos centrando ahora mismo. No más narcotráfico, no más presencia de Irán y Hezbolá allí, y no más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios en el mundo, sin beneficiar al pueblo de Venezuela ni, francamente, a Estados Unidos ni a la región".