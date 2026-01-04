Férrea defensora del chavismo Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Delcy Rodríguez asumió este domingo la presidencia encargada de Venezuela tras una resolución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de mayoría chavista, a raíz de la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, capturado el sábado en una operación militar estadounidense.

La resolución del TSJ estipula que la designación de Rodríguez se ampara en el artículo 234 de la Constitución, orientado a garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación durante la ausencia temporal del presidente, dijo el organo legislativo.

Esta decisión convierte a Rodríguez en la primera mujer en la historia de Venezuela en asumir de facto el poder Ejecutivo.



Durante su intervención tras la decisión judicial, Rodríguez convocó al Consejo de Defensa de la Nación, reafirmando que su gestión se regirá estrictamente en el marco constitucional: "Todo lo que vamos a hacer será dentro de la Constitución Nacional. (...) Estamos decididos a darle cumplimiento a este decreto".

También llamó al Alto Mando Militar, al Consejo de Defensa y a la Asamblea Nacional para mantener la lealtad institucional y asegurar la gobernabilidad, en un contexto que calificó de de "urgencia manifiesta y amenaza cierta".



El TSJ abrió la posibilidad de que este mandato se extienda hasta por 90 días, prorrogables por igual periodo, modalidad que deberá definir y aprobar el Parlamento venezolano.



El Tribunal Supremo describió la situación como "excepcional, atípica y de fuerza mayor", derivada del arresto de Maduro en territorio extranjero.

En declaraciones tras su designación, Rodríguez reivindicó la continuidad del oficialismo al afirmar que "solo hay un presidente en este país, que se llama Nicolás Maduro", destacando su carácter interino.



La presidenta interina de Venezuela negó que planeara trabajar junto al presidente Donald Trump para llevar adelante una transición hacia la democracia en el país sudamericano.

En declaraciones a The New York Times, el secretario de Estado, dijo que se reservaba su juicio sobre los comentarios de Rodríguez. "Tomaremos decisiones con base en sus acciones y hechos en los próximos días y semanas”, afirmó. "Creemos que tendrán oportunidades únicas e históricas de brindar un gran servicio al país, y esperamos que la aprovechen".

Durante una conferencia de prensa el sábado para ofrecer detalles de la operación de la captura y extracción del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump aseguró que Estados Unidos quedará al frente de Venezuela hasta tanto pueda darse una transición democrática.

Trump añadió que el secretario Rubio sostuvo una larga conversación telefónica con Rodríguez en la que la funcionaria chavista se mostró abierta a trabajar con EEUU y le dijo: "haremos lo que necesiten".

"Creo que fue bastante amable, pero realmente no tiene opción", afirmó el presidente Trump.

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas. Se graduó de leyes en la Universidad Central de Venezuela en 1993 y posteriormente realizó estudios de posgrado en Derecho Laboral en la Universidad de París X Nanterre y una maestría en Política Social en Birkbeck, Universidad de Londres.



Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue cofundador de la Liga Socialista y murió bajo custodia gubernamental en 1976. Su hermano, Jorge Rodríguez, es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2021.



La actual presidenta interina asumió cargos clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro: fue ministra del Despacho de la Presidencia (2006), ministra de Comunicación e Información (2013–2014), ministra de Relaciones Exteriores (2014–2017), presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017–2018), y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde junio 2018, consolidándose como una figura central del chavismo.



Además de la vicepresidencia, ostentaba los cargos de ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2020–2024), y ministra de Hidrocarburos, desde agosto de 2024 hasta el presente, lo que le otorga control sobre la gestión económica y petrolera del país.



Rodríguez ha sido una de las principales portavoces del régimen chavista, defendiendo la soberanía frente a críticas de EEUU y la Unión Europea por las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Maduro, y enfrenta las sanciones estadounidenses, y del bloque comunitario, debido a su rol en la crisis institucional de Venezuela



Aunque es una defensora férrea del chavismo, con raíces ideológicas en un núcleo familiar de militancia socialista, ha sido reconocida por su pragmatismo en negociaciones internacionales y un estilo diplomático combativo. Es descrita con frecuencia como parte del “ala negociadora” y con mayor apertura al diálogo con el sector privado y gobiernos aliados.