Trump ofrece detalles de la operación de captura a Maduro

"Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real y observé cada detalle", dijo el presidente Donald Trump sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En una entrevista telefónica en Fox & Friends describió la operación como "extremadamente compleja" y "brillante", diciendo que la vio en vivo desde Mar-a-Lago "como si estuviera viendo un programa de televisión".

El presidente elogió la velocidad, precisión y "violencia" de las fuerzas especiales: "El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron como nadie lo ha visto. Ningún otro país podría hacer algo así. Asombroso", comentó.

"Estábamos preparados para una segunda oleada. Lo teníamos todo listo, y esto fue tan letal, tan potente, que no hizo falta... Estábamos allí con una armada como nunca antes se había visto."

Sobre el momento en que Maduro fue capturado, el presidente de EEUU explicó: "Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una vivienda. Tenía puertas de acero, tenía lo que llaman un espacio de seguridad, que es de acero macizo... Intentaba entrar allí, pero lo abordaron tan rápido que no lo logró."

Trump dijo que Maduro y su esposa fueron llevados primero al USS Iwo Jima: "Están en un barco y se dirigirán a Nueva York... Viajaron en helicóptero, un vuelo agradable. Seguro que les encantó".

Sobre sus conversaciones con Maduro en las últimas semanas relató.

"Le dije: 'Tienes que rendirte'. Y estuvo a punto de hacerlo, pero al final tuvimos que hacer algo mucho más preciso, mucho más contundente... Este fue un símbolo muy importante".