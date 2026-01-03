 Nicolás Maduro y Cilia Flores acusados en corte del Distrito Sur de Nueva York 





La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló que el depuesto narcodictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York.

Según la Fiscal General estadounidense, Maduro enfrenta cargos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos contra Estados Unidos.

"Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses", afirmó Bondi.



La fiscal general agradeció al presidente Trump "por tener el valor de exigir rendición de cuentas" a Maduro y Flores en nombre del pueblo estadounidense, un agradecimiento que hizo extensivo a "nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", escribió en la red social X.

Maduro y su esposa fueron detenidos por fuerzas estadounidenses y sacados del territorio venezolano durante la madrugada de este sábado, en un operativo que incluyó el bombardeo de instalaciones militares del régimen chavista en la capital, Caracas, y otros estados del país.