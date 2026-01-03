Congresista Salazar: “¡Viva el glorioso pueblo de Venezuela!”
La congresista republicana María Elvira Salazar reaccionó en la madrugada de este sábado tras conocerse los primeros ataques de fuerzas militares de Estados Unidos a varios puntos dentro del territorio venezolano. “¡Viva el glorioso pueblo de Venezuela!”, escribió la legisladora en su cuenta en la red social X.
Salazar, que representa a miles de exiliados venezolanos en el sur de la Florida, ha sido fundamental en la denuncia de los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro desde el Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC, desde donde ha dado voz a la líder opositora María Corina Machado en audiencias del Subcomité del Hemisferio Occidental.
Chavismo confirma los ataques
Un comunicado oficial de los líderes chavistas condena "la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde América contra territorio y población venezolanos".
La nota confirma que los ataques se dieron en "las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".
Comunicado de la oposición venezolana
"En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales".