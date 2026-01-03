La congresista republicana María Elvira Salazar reaccionó en la madrugada de este sábado tras conocerse los primeros ataques de fuerzas militares de Estados Unidos a varios puntos dentro del territorio venezolano. “¡Viva el glorioso pueblo de Venezuela!”, escribió la legisladora en su cuenta en la red social X.

Salazar, que representa a miles de exiliados venezolanos en el sur de la Florida, ha sido fundamental en la denuncia de los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro desde el Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC, desde donde ha dado voz a la líder opositora María Corina Machado en audiencias del Subcomité del Hemisferio Occidental.