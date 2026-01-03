El mundo reacciona tras captura de Maduro en Venezuela: apoyo, condenas y llamados al diálogo

Getting your Trinity Audio player ready...

La operación militar del gobierno de los Estados Unidos en la madrugada de este sábado, para extraer de Venezuela al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que incluyó ataques a puntos clave de la geografía venezolana, ha tenido gran repercusión mundial.



En un mensaje de apoyo a la acción militar de la Administración Trump, el presidente argentino Javier Milei al compartir una publicación que confirmaba la captura de Maduro escribió en su cuenta en la red social X: “La libertad avanza, viva la libertad carajo”.

Entretanto, el gobierno de Vladimir Putin, en Rusia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “estaba profundamente preocupado”, condenó lo que definió como un “acto de agresión armada” y pidió “evitar una mayor escalada y centrarse en salida a través del diálogo”, señaló.

Varios gobiernos europeos han expresado que se encuentran monitoreando la situación en Venezuela.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, informó en X que había conversado con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y con el embajador de la UE en Caracas sobre la situación en Venezuela.

“La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela”, afirmó. "La UE ha declarado en repetidas ocasiones que el Sr. Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación".



Kallas subrayó que la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país sudamericano era su máxima prioridad en este momento.



Al filo del mediodía en Roma, la capital italiana, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dijo un mensaje en X que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siendo informada constantemente y que la unidad de crisis del ministerio de Relaciones Exteriores está operativa.

En ese mismo sentido se expresó el gobierno alemán, al declarar su Ministerio de Relaciones Exteriores que “está siguiendo la situación en Venezuela con gran preocupación y que un equipo de crisis se reunirá más tarde para discutir medidas adicionales”, reportó la agencia de noticias Reuters.



Asimismo, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, en España, pidió “moderación y respeto al derecho internacional en Venezuela”, de acuerdo con un comunicado de su cancillería, en el cual se ofreció “como mediador para ayudar a encontrar una solución pacífica en el país”.

En Chile, el presidente saliente Gabriel Boric señaló que sus país " reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados".



En un post en X, Boric expresó "preocupación y condena" por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela e hizo un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis en ese país.



"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", escribió.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó de forma similar, rechazando la operación militar de EEUU en territorio venezolano. En un post en X, echó mano al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas para condenar las acciones del gobierno estadounidense.



En una declaración oficial, su gobierno instó a la ONU a "actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional" en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue más allá y lanzó una alerta mundial sobre lo ocurrido: “Alertamos al mundo entero de que han atacado a Venezuela”, escribió en una serie de posts en X.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”, sentenció.

Mientras, Trinidad y Tobago se deslindó de la operación militar estadounidense en Venezuela.

“Esta mañana, sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos inició operaciones militares en territorio venezolano. Trinidad y Tobago NO participa en ninguna de estas operaciones militares en curso. Trinidad y Tobago mantiene relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela”, dijo en una nota oficial la primera ministra del país caribeño, Kamla Persad-Bissessar.