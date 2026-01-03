Así ha reaccionado La Habana a la caída de Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobernante cubano, Miguel Díaz Canel, calificó de “terrorismo de Estado” el ataque contra Venezuela y la captura del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la madrugada de este sábado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que ambos serían llevados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

“Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi.



En un mensaje en la red social X, Díaz-Canel demanda una "urgente reacción de la comunidad internacional" a un hecho que califica como terrorismo de Estado.



Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez condenó también el operativo y se refirió a "los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país".



Asimismo, el primer ministro Manuel Marrero usó términos similares, al condenar en la misma red social la caída de Maduro y exigió la movilización urgente de la comunidad internacional.



Los medios oficialistas de la dictadura de La Habana repiten la misma narrativa, en la que aseguran la existencia de una fuerza de resistencia organizada, que difiere de las imágenes publicadas en redes sociales de venezolanos en celebración por la caída del narcodictador.



El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), replicó el pedido del régimen de Caracas de una “fe de vida de Maduro y su esposa, Cilia Flores”.

El presidente Donald Trump confirmó este sábado el ataque militar estadounidense.



En un post en su cuenta de Truth Social, Trump confirmó la noticia: "Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país".



El sitio Cubadebate publica sendos comunicados de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en solidaridad con el narco régimen de Caracas.