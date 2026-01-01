Acontecimientos en América Latina que marcaron este 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

El año 2025 significó un giro a la derecha en buena parte del hemisferio, tras elecciones presidenciales en varios países de América Latina, región que vio, por primera vez, un gran despliegue militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Caribe.

Martí Noticias te presenta, a manera de resumen, varios de los principales acontecimientos que marcaron la agenda noticiosa en Latinoamérica en el año que recién concluye.

Despliegue militar de EEUU en el Caribe

A finales de agosto e inicios de septiembre, elementos navales y aéreos de EEUU comienzan a concentrarse en el sur del mar Caribe, operando frente a las costas de Venezuela, a cuyo régimen la Administración Trump hizo responsable del trasiego de narcóticos.

Actualmente hay desplegados unos 15 mil efectivos y al memos 13 barcos de guerra, entre los cuales está el portaviones nuclear USS Gerald R. Ford y varios buques crucero, anfibios y destructores. También está el submarino USS Newport News y varios tipos de aeronaves desde F-35B hasta P-8 Poseidon.

La fase activa del despliegue comenzó en septiembre, cuando se reportaron las primeras acciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, como parte de la Operación “Southern Spear”. Hasta la fecha se han reportado unos 30 ataques, entre el Caribe y el Pacífico oriental.

Como parte de las presiones al régimen venezolano, la Administración Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y declaró al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera.

También, los Departamentos de Estado y del Tesoro sancionaron a familiares y amigos de la cúpula chavista vinculados con actos de corrupción y tráfico de drogas, y agencias federales decomisaron en alta mar a buques petroleros sancionados que trasiegan crudo venezolano.

Elecciones en Honduras: vuelve la derecha

El pasado 30 de noviembre poco más de seis millones de hondureños estaban convocados para elegir a un nuevo presidente, para sustituir a la actual mandataria de izquierda Xiomara Castro de Zelaya, afín a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Tres candidatos tenían las mayores probabilidades de ganar en la única vuelta electoral que contempla la Constitución: el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional; el centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y la izquierdista Rixi Moncada, del oficialista partido LIBRE.

Después de 24 días de tensión e incertidumbre, con denuncias por los fallos en el sistema de transmisión de las actas electorales, el Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró como presidente electo a Asfura, con el 40.27 % de los votos, unos 27 mil sufragios por encina de Nasralla.

Tras la declaratoria del ganador, Estados Unidos envió una felicitación a Asfura por su “clara victoria”, a través de una llamada telefónica del secretario de Estado Marco Rubio. Varios presidentes latinoamericanos y líderes políticos europeos también han congratulado al presidente electo.

Asfura, conocido popularmente como “Papi a la Orden” y “Tito” Asfura, es un empresario que fue Diputado Nacional y alcalde de Tegucigalpa, con éxito reconocido. Fue apoyado por el presidente Donald Trump, quien lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”.

La “sorpresa” de Kast en Chile

El 16 de noviembre fue la primera vuelta electoral en las presidenciales en Chile, en la cual ocho candidatos buscaban reemplazar en el Palacio de la Moneda al actual mandatario izquierdista Gabriel Boric, que culmina su período el 11 de marzo de 2026.

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, avanzaron a la segunda vuelta, tras ganar el 26.8 % y 23.9 % de los votos, respectivamente. El balotaje sucedió el 14 de diciembre, en el cual se impuso con un amplio margen Kast, quien ganó en las 16 regiones de Chile.

El ahora presidente electo José Antonio Kast ya había aspirado sin éxito a La Moneda en 2017 y en 2021. Es un abogado de raíces alemanas, que fue diputado entre 2002 y 2018 y se identifica como conservador en lo político y social y liberal en lo económico.

Sus posturas lo acercan a mandatarios como el argentino Javier Milei, a quien realizó la primera visita extranjera tras ser elegido. En un video que circula en redes sociales, el entonces candidato Kast prometía romper relaciones con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ecuador y Bolivia: el milagro de la derecha

Las elecciones generales en Ecuador se realizaron el 9 de febrero. Los ecuatorianos votaron por la presidencia, la Asamblea Nacional y autoridades locales y regionales. En el nivel presidencial, ningún candidato ganó en primera ronda, por lo cual el 13 de abril se desarrolló la segunda vuelta.

El presidente Daniel Noboa enfrentaba a la izquierdista Luisa González, para muchos la candidata del exmandatario Rafael Correa. Con el 90 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral declaró la victoria de Noboa con el 55,6 % de los votos frente al 44,4 % de González.

Entretanto, el Movimiento al Socialismo que gobernó Bolivia durante casi 20 años, de la mano de Evo Morales y Luis Arce, sufrió una derrota aplastante en las elecciones presidenciales de este 2025, marcada por una crisis económica, inflación alta y escasez de combustible y divisas.

El 17 de agosto tuvo lugar la primera vuelta, en la cual ninguno de los contrincantes ganó la presidencia. A la segunda ronda, el 19 de octubre pasaron el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza de derechas Libre.

Finalmente, Paz se convirtió en presidente electo de los bolivianos con el 54.5 % de los votos a su favor, frente al 45.5 % alcanzado por Quiroga. El nuevo mandatario entró al Palacio Quemado, en La Paz, el 8 de noviembre, dando un giro de 180 grados a la política boliviana.

Nuevo inquilino en la Casa de Nariño en 2026

Las autoridades electorales de Colombia han fijado la primera vuelta de las presidenciales para el 31 de mayo de 2026, y, si es necesario, el balotaje para el 21 de junio. Más de 41 millones de colombianos están convocados para la votación, entre ellos un millón de residentes en el exterior.

Varios candidatos ya hacen campaña para reemplazar al presidente de izquierda Gustavo Petro, entre ellos el izquierdista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, además de Sergio Fajardo, Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño.

Tras cuatro años de un Gobierno de Petro que ha priorizado las relaciones con China, ha sido vocal en la condena al estado de Israel, y ha acercado posturas a Cuba y Venezuela, el próximo presidente de Colombia tendrá el reto de recuperar la relación con su aliado histórico: Estados Unidos.