"Muchos cubanos murieron; estaban protegiendo a Maduro", afirma Trump

En una entrevista con el New York Post tras los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump se refirió a la muerte de "muchos cubanos" que protegían al dictador venezolano durante la operación militar en Caracas y otros estados de ese país.



"Muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?", dijo el presidente de EEUU. "Muchos cubanos murieron; estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión".

Trump reconoció así por primera vez un número significativo de bajas entre los asesores cubanos que acompañaban al depuesto gobernante venezolano, aunque no ofreció cifras concretas.

El presidente estadounidense destacó que esos cubanos probablemente estaban resguardando a Maduro, dijo, subrayando la cercanía histórica entre ambos gobiernos. "Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. Ahí conseguían su dinero y protegían a Venezuela, pero eso no les resultó muy bien en este caso".



Trump recalcó al Post que no planea extender acciones militares contra Cuba: "No, Cuba caerá por su propia cuenta. Cuba lo está pasando muy mal", dijo.

Antes, en una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la captura de Maduro, Trump dijo que "Cuba no está bien en este momento, el sistema no ha sido muy bueno, las personas están sufriendo mucho... Cuba está fracasando como nación", y prometió hablar pronto del tema.

El presidente de EEUU afirmó que su administración quiere "ayudar al pueblo de Cuba" y a sus exiliados.

La operación de EEUU en la madrugada de este sábado sobre Venezuela fue descrita por Trump como una “gran ofensiva militar” con la captura de Maduro, sin bajas estadounidenses mortales, aunque algunos efectivos resultaron heridos.



Los ataques, que culminaron con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores y el posterior traslado de ambos a Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense, se dirigieron a complejos militares e incluyeron un centenar de aeronaves, helicópteros y misiles, según reportes oficiales y de medios de prensa.