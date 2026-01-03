Congresistas agradecen a Trump por apresar a Maduro: "Hoy todos somos venezolanos"

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, republicanos por Florida, ofrecieron este sábado una conferencia de prensa sobre la situación actual en Venezuela, tras la acción militar ordenada por la administración del presidente Donald Trump que culminó con la captura y entrega a la justicia del narcodictador Nicolás Maduro.

Este 3 de enero fue un día histórico para el pueblo de Venezuela, los estadounidenses y todo el hemisferio occidental, dijo Díaz-Balart. El congresista celebró la decisión del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, de poner fin a la tiranía de Maduro en Venezuela.

El representante republicano recordó a los periodistas declaraciones anteriores en las que pronosticó que los dictadores de la región, incluido Maduro y los de otros regímenes como el cubano, no sobrevivirán a los cuatro años de presidencia de Trump.

"Hemos visto a estas dictaduras actuando con inmpunidad, envenenando a nuestra juventud (...) y año tras año había como una aceptación por parte de varios presidentes de Estados Unidos (...) hasta que todo cambió".

Salazar dijo que este ha sido un día maravilloso y agradeció al presidente Trump de tener los "pantalones políticos" para actuar y ordenar la captura del narcodictador Maduro.



Subrayó que EEUU ayudará a los venezolanos a decidir su propio futuro con elecciones libres en las que elegir a un presidente legítimo.

Giménez, por su parte, insistió en que hay que agradecer por este día al presidente Trump, por "proteger las vidas de los estadounidenses, los intereses de los estadounidenses... eso es también América Primero".

El cubanoamericano argumentó que los narcoterroristas bajo el régimen de Nicolás Maduro son responsables por las muertes de cientos de miles de estadounidenses. "Hoy no es un buen día para ellos".



"Somos cubanos, pero hoy somos venezolanos", subrayó, y deseó que muchos de los ciudadanos del país petrolero exiliados por la dictadura en EEUU puedan regresar y recuperar sus vidas en paz y prosperidad.

Giménez advirtió a las dictaduras de Cuba y Nicaragua "que tomen nota" en referencia a las declaraciones del presidente Trump tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores. Los cubanos y nicaragüenses "también merecen la libertad", dijo.

Añadió que el régimen cubano atraviesa a una crisis general, uno de sus momentos más débiles, y pudiera sufrir los efectos de un "efecto dominó" tras los acontecimientos en Venezuela.



Sobre la toma de las riendas del gobierno venezolado por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el congresista Giménez dijo no estar contento. "Ella es ilegítima". Díaz-Balart añadió que las tropas estadounidenses permanecen en Venezuela y no van a permitir la sobrevida del régimen chavista.



Salazar señaló que EEUU vela ahora por la transición hacia la democracia y recordó que Rodríguez y su hermano están en la lista de funcionarios venezolanos designados por EEUU, y Diosdado Cabello ha sido señalado por su relación con el Cártel de los Soles.

Sobre María Corina Machado, Díaz-Balart, Salazar y Giménez reiteraron su apoyo a la líder opositora venezolana y el presidente electo Edmundo González.

A las acusaciones de que la administración Trump ha violado las leyes internacionales con la operación contra el narco cártel liderado por Maduro en Venezuela, los congresistas insistieron en que esta fue "una acción de aplicación de la ley", no una intervención militar, dirigida a proteger los intereses y las vidas de los estadounidenses.