Cubanos opinan sobre detención de Maduro: El castrismo sabe que "la hora final llegó"

Getting your Trinity Audio player ready...

Entre la incredulidad y la euforia, los cubanos experimentan un torbellino de emociones tras conocerse la noticia de que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses bajo cargos de narcotráfico.

Mientras los venezolanos celebran en Caracas y el resto del país, miembros de la oposición cubana vaticinan que la caída de la ideología política Castro chavista en todo el continente es inminente.

“Sin lugar a duda, todos los que nos enfrentamos a las tiranías, hoy estamos de plácemes por la captura, extracción y puesta ante los tribunales de los Estados Unidos de América del dictador narcotraficante y asesino Nicolás Maduro Moro. Esto debe ser una advertencia para todos esos dictadores que pretenden mantener una impunidad total contra los derechos humanos y los derechos políticos y sociales de todos los seres humanos”, indicó desde Santa Clara, Villa Clara, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas, galardonado con el Premio Sájarov en 2010 por su lucha en favor de la democracia en la isla.

“Sabemos que ahora la situación va a ser muy difícil para nosotros aquí dentro de Cuba, porque están nerviosos. Hay operativos alrededor de todas las casas de opositores conocidos. Ya los vecinos me han dicho que tengo un operativo en las dos esquinas con las Brigada de Respuesta Rápida”.

En Cuba, la vigilancia policial se ha intensificado y se observa un incremento de la presencia de efectivos de las fuerzas represivas cercanos a las viviendas de opositores reconocidos y en puntos estratégicos de la capital para, en caso necesario, contener cualquier reacción popular espontánea.

El activista Oscar Cervantes, residente en la ciudad de Ciego de Ávila, afirmó que hoy es uno de los días más felices que ha tenido, a pesar de que aquí la dictadura tergiversa las noticias” y aparenta que la realidad no es como se está divulgando por internet.

La narrativa oficial en Cuba se centra en presentar a Maduro como víctima de una agresión imperialista, dramatizando la amenaza de una "invasión" a la isla para fortalecer el control interno.

Venezuela es el mayor proveedor petrolero del régimen de Miguel Díaz-Canel, así como su principal aliado estratégico, por lo que la propaganda cubana falsifica los hechos y coloca a Maduro como un baluarte contra el neocolonialismo, y, de este modo, consolida su propia base de poder.

Cervantes agregó que el empobrecimiento de Venezuela es una prueba para el mundo, de que “todas las dictaduras terminan de esa manera, humillando a los pueblos, encarcelándolos injustamente, exactamente igual a como se hace en Cuba”.

El régimen y sus medios oficiales auguran graves consecuencias y denuncian lo ocurrido como un acto de "terrorismo de Estado".

Díaz-Canel calificó el ataque como una agresión "criminal" y un asalto a la "zona de paz" de la región, emplazando a una movilización internacional contra lo que considera una violación de la soberanía.

Para esto, ordenó actos de apoyo a la Revolución Bolivariana, asegurando que la "unidad y fuerza" de los pueblos prevalecerá frente a la agresión militar.

“El gobierno cubano no puede querer en Kyiv lo que condena en Caracas, y aquí nos encontramos con esa situación de poca densidad y análisis y reflexión estratégica por parte del gobierno cubano, que al no respetar, en el caso de Ucrania, el fundamento y el orden internacional que reclama para sí, ahora se debilita en su llamado a la comunidad internacional para que condene la intervención de los Estados Unidos en Venezuela”, dijo Manuel Cuesta Morúa, presidente electo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

“Se ha dado un doble golpe, el gobierno cubano, a los principios y valores del orden internacional, los principios y valores del orden constitucional cubano en materia de defensa de la integridad de los Estados y la soberanía de los Estados y, al mismo tiempo, un golpe estratégico, porque obviamente pierde su aliado fundamental en la región”, precisó Cuesta Morúa.

Antes de este 3 de enero de 2026, la estrategia de Donald Trump hacia Venezuela se enfocó en una fuerte coacción y advertencias de intervención militar directa, desplegó parte de la armada y aprehendió embarcaciones venezolanas vinculadas al tráfico de drogas.

También calificó a Maduro como una amenaza a la seguridad nacional y uno de los más notables narcotraficantes del mundo, acusándolo de inundar EEUU con drogas a través de cárteles.

“Trump cumplió con su palabra: o te entregas o te vamos a buscar. Para la tiranía comunista cubana va a tener un impacto económico y un impacto psicológico y emocional para aquellos que han servido de instrumentos del régimen comunista cubano, apoyando a la criminal dictadura de Maduro”, señaló la líder de las Damas de Blanco Berta Soler. La opositora reiteró el respaldo al ejecutivo estadounidense del grupo defensor de los presos políticos en la isla.

Tras conocer que Maduro será trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio bajo cargos de narcotráfico, la ex prisionera política tunera Taimir García Meriño, se regocijó por el apresamiento de Maduro y expresó su confianza de que, luego de que el autócrata venezolano sea juzgado por cargos de narcotráfico, caerá el “totalitarismo” cubano.

“Así tenemos la esperanza, los cubanos, de poder ser libre también, porque al él confesar todos los negocios sucios y turbios que tenía con la dictadura cubana, nosotros podremos ser libres. Y yo de verdad hoy me he despertado con tremenda alegría, y espero que atrás venga Díaz Canel, Raúl [Castro], que son los que quedan, que han acabado con nuestro país, y que venga la libertad para Cuba, para Nicaragua y todos los países que tengan dictadura”.

Alcides Firdó Veranes, padre del manifestante encarcelado por las protestas del 11 de julio, Jaime Firdó, enfatizó que “al fin Dios ha escuchado los ruegos de los cubanos”.

“Esperamos que se le haga un buen juicio y se haga justicia, que él es uno de los colaboradores de Díaz-Canel, para que esta dictadura siga oprimiendo, aplastando, humillando al pueblo de Cuba”.

El presidente de Ágora cubana, un espacio de debate y opinión con sede en La Habana, José Alberto Álvarez Bravo consideró que la caída del dictador venezolano recuerda a otras operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico, pero alerta que podría producirse una ola represiva en Cuba contra los opositores.

“Los sucesos que se están produciendo en este momento en Venezuela evocan, inexorablemente, la situación que se dio con la captura del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, hace mucho más de dos décadas, cuando fue extraído por las fuerzas de los Estados Unidos, para que respondiera a las imputaciones por narcotráfico”.

Noriega, que gobernó Panamá de forma autoritaria, fue depuesto tras la invasión de Estados Unidos al país centroamericano en 1989.

Cumplió penas de prisión en Estados Unidos, Francia y finalmente en Panamá por delitos que incluyeron narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y desapariciones forzadas durante su régimen.

“Esta situación nos evoca a ese suceso por la similitud que tiene y por la connotación que tiene, dado que está aprobado, los Estados Unidos tienen pruebas fehacientes del vínculo del dictador Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional”, subrayó Álvarez Bravo.

“Las implicaciones no podemos predecirlas todas, pero ya de inicio en La Habana hay una convocatoria, una marcha de apoyo al gobierno espurio de Venezuela y es posible que esto signifique dentro de Cuba un despliegue del aparato represivo para controlar y detener a todas las personas que estamos identificados como disidentes, como opositores al régimen”, añadió.

En el extremo oriental de la isla, en el poblado montañoso de El Cobre, en Santiago de Cuba, Ángel Martínez, agradeció a Donald Trump que la libertad de Cuba esté más próxima y a Martí Noticias por transmitir a los cubanos la información fidedigna.

“Primeramente, debemos aplaudir a Donald Trump y luego a María Corina Machado en su justa lucha por la libertad de Venezuela. Esta mañana fue un gran progreso para la libertad de Venezuela, nuestro hermano pueblo de Venezuela, que sufre los oprobios del comunismo”, señaló el activista.

“Yo quiero enviar un mensaje a María Corina Machado: gracias por poner a Cuba siempre en la mira para que nosotros podamos algún día alcanzar nuestra libertad. Y gracias también a los periodistas de Radio Televisión Martí por la onda corta, la onda media, que así es que los estamos escuchando en Cuba a pesar de los apagones”, subrayó.

Se espera que Maduro sea enjuiciado en Nueva York por delitos relacionados con conspiración narcoterrorista y narcotráfico. Frente a estas señales, el régimen cubano ha intensificado su retórica contra Estados Unidos, advirtiendo sobre otras posibles agresiones en la región.

“El pueblo cubano está esperando el desenlace y las consecuencias que traerá al régimen castro comunista. Están a la espera de las acusaciones que, en el juicio, se le van a hacer a Nicolás Maduro que pudiera apuntar, testificar contra la dictadura castrocomunista, sobre todo las operaciones de lavado de dinero, tráfico de droga y tráfico de petróleos de Venezuela de PDVSA”, describió el periodista independiente, Pablo Morales Marchant, desde La Habana.

“Todo esto va a descubrir el entramado de corrupción, contrabando, lavado de dinero y tráfico de influencias internacional y hacia dónde han ido estos activos mal habidos y el pueblo cubano está celebrando, pero de manera discreta puesto que sabe que el régimen, en sus últimos estertores, puede tener una reacción fuerte. Se ve a la población tranquila, siguiendo su rutina, pero a la expectativa de lo que pudiera ser, finalmente, un cambio radical en Cuba”, añadió el comunicador.

“La expectativa es grande sobre lo que diga Donald Trump, porque ha sido un hombre de palabra, ético, un presidente que ha cumplido con sus promesas electorales, y además porque Marco Rubio, siendo Secretario de Estado y de origen cubano, la causa cubana está dentro de las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos de América, especialmente en la región”, destacó Morales Marchant.

“Los informantes, los miembros del partido y de las organizaciones de masas políticas del castrismo están callados y todos tienen temor reflejado en sus caras. Saben que la hora final llegó”.