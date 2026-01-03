Cocaína desde el hangar presidencial y nexos con terroristas... los detalles de la acusación contra Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

La nueva acusación formal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro Moros, su esposa Cilia Flores, y otros altos funcionarios venezolanos, incluye cargos de Conspiración de narco-terrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, y Confiscación de bienes y activos derivados del narcotráfico.

El documento se basa en casos concretos de incautaciones, grabaciones y confesiones, así como detalles de pagos y logística.

Además de Maduro y la ex presidenta de la Asamblea Nacional y ex fiscal general de Venezuela, han sido implicados Diosdado Cabello Rondón, uno de los hombres más poderosos del chavismo; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”), hijo del mandatario, acusado de coordinar envíos de cocaína; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), líder del grupo criminal Tren de Aragua. Todos enfrentan cargos por conspiración de narco-terrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.

La acusación firmada por J. A. Clayton, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en representación del gobierno federal, asegura que Maduro y sus coacusados habrían colaborado durante más de 25 años con organizaciones designadas como terroristas (FARC, ELN, Sinaloa Cartel, Zetas, Tren de Aragua) para traficar cocaína hacia EE.UU.

“MADURO MOROS y sus co-conspiradores, durante décadas, han colaborado con algunos de los narcotraficantes y narco-terroristas más violentos y prolíficos del mundo.”



Además, se les acusa de proveer apoyo material y beneficios económicos a estos grupos a cambio de protección y logística para el narcotráfico.

“NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, está a la vanguardia de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”. indica el documento.

“Entre octubre y noviembre de 2015, dos familiares de MADURO… acordaron durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA despachar cargamentos de cocaína desde el ‘hangar presidencial’.”

“Como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, MADURO MOROS proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados en el lavado de dinero y la repatriación de ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela”, precisa la acusación de 25 páginas.

En el caso de Cilia Flores, el documento indica que aproximadamente en 2007 asistió a una reunión en la que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para concertar una reunión entre un narcotraficante de alto perfil y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

Entre 2004 y 2015, Maduro y su esposa trabajaron juntos para traficar cocaína, "gran parte de la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas, con la asistencia de escoltas militares armados", indica la acusación.



Desde 1999 hasta 2025, Maduro, Cilia Flores, su hijo “Nicolasito” y otros habrían participado en el envío de miles de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia EE.UU., usando puertos, aeropuertos y rutas marítimas y aéreas clandestinas.

Sobre este delito, el fiscal dice que en septiembre de 2013 las autoridades francesas incautaron aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde el Aeropuerto de Maiquetía a París.

Como Canciller (2006-2008) Maduro habría vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitado vuelos bajo cobertura diplomática para mover dinero del narcotráfico.



Como Presidente, Maduro habría ordenado secuestros y asesinatos para proteger su operación y usado colectivos armados para garantizar el tráfico de cocaína.



El documento incluye imputaciones por haber usado y transportado ametralladoras y dispositivos destructivos para los delitos de narcotráfico.

En el caso de Diosdado Cabello, ampliamente reconocido como uno de los funcionarios más poderosos en Venezuela, la acusación revela que ha sido una pieza clave en la protección militar del narcotráfico, recibiendo sobornos millonarios y facilitando rutas para cárteles y grupos terroristas.

“Entre aproximadamente 2003 y 2011, mientras CABELLO RONDON ocupaba varios cargos oficiales en Venezuela, los Zetas trabajaron con un grupo de narcotraficantes colombianos para despachar contenedores con cinco a seis toneladas de cocaína cada uno… protegidos en Venezuela por oficiales militares conocidos como ‘los generales’.”

“En 2006… CABELLO RONDON y otros miembros del régimen coordinaron el envío de más de 5,5 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto de Maiquetía hacia México. Tras la incautación en México, los traficantes pagaron aproximadamente $2.500.000 a CABELLO RONDON para garantizar que quienes ayudaron en el aeropuerto no fueran arrestados.”

“Entre 2022 y 2024, CABELLO RONDON viajó regularmente a pistas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera con Colombia para asegurar el paso seguro de la cocaína en territorio venezolano.”

Colombia es señalada por su papel como origen de la cocaína y por la relación del régimen venezolano con grupos armados colombianos.