Trump: Vamos a hablar de Cuba pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "vamos a hablar de Cuba pronto", en una conferencia de prensa este sábado para ofrecer detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Vamos a ayudar al pueblo", aseguró el presidente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, agergó por su parte que el régimen cubano debe estar preocupado en este momento.

"Si yo estuviese en La Habana y fuera parte del gobierno estaría preocupado", comentó.

"Cuando el presidente habla deben de tomarlo serio. Cuba es lidereado por incompetentes seniles, no hay economía y está en colpaso total", indicó Rubio.

El secretario de Estado recordó que "todos los guardias que tenía Maduro eran cubanos" y que Venezuela debía separarse de Cuba.

