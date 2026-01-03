Trump: Delcy Rodríguez dijo estar “a disposición de EEUU”

Getting your Trinity Audio player ready...

Durante la conferencia de prensa de este sábado para dar detalles sobre la operación de captura y extracción del exdictador venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguró que el secretario de Estado Marco Rubio conversó telefónicamente con Delcy Rodríguez, la “vicepresidente ejecutiva” del régimen venezolano.

De acuerdo con el presidente Trump, el secretario Rubio “acaba de tener una larga conversación con ella”, en la cual la funcionaria chavista dijo que “haremos lo que necesiten. Creo que fue bastante amable, pero realmente no tiene opción”, amplió Trump sobre la charla telefónica entre Rubio y Rodríguez.

Más temprano este sábado, en un audio difundido en las redes sociales, Delcy Rodríguez, una de las dirigentes históricas de la dictadura, le pedía al gobierno de Estados Unidos una fe de vida de Maduro tras la captura y traslado fuera de Venezuela.

Horas después, Rodríguez activó un Consejo de Defensa de la Nación, al que asistieron personalmente los líderes del régimen venezolano, incluyendo a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Tareek William Saab, entre otros. Allí, Rodríguez indicó que hay un Decreto de Conmoción Externa desde ese momento, y exigió la libertad de Maduro y de su esposa Cilia Flores; además incitó a la población civil a salir a las calles a protestar por lo ocurrido.

Por su parte, el presidente Trump aseguró en la conferencia de prensa que Estados Unidos seguirá en Venezuela dirigiendo el país, hasta que un gobierno democrático resulte de un período de transición. “No podemos permitir que uno de ellos tome el control nuevamente”, afirmó. “Nos apoyaremos en los venezolanos y también en estadounidenses”, dijo.

En la madrugada de este sábado fuerzas militares de Estados Unidos entraron a territorio venezolano, en una operación que incluyo decenas de efectivos de aire y tierra, para capturar y extraer al entonces dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que ha sido calificada por el presidente Trump como “brillante”.

Durante una entrevista a primeras horas con Fox News, el republicano dijo que los dos detenidos se encaminaban a Nueva York, donde enfrentarán varios cargos relacionados con el narcotráfico, a bordo del buque militar USS Iwo Jima. Minutos antes de la conferencia de prensa, Trump publicó una foto del depuesto dictador venezolano.

En la instantánea se ve a Maduro vistiendo una ropa deportiva gris, con los ojos tapados y una botella de agua en su mano derecha. En el pie de foto, el presidente Trump escribió un mensaje muy escueto: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. Hasta el momento no ha trascendido ninguna imagen de Cilia Flores.

La acción de extracción ha generado gran repercusión en el hemisferio. Los presidentes de Argentina, Javier Milei; José Antonio Mulino, de Panamá; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Daniel Noboa, de Ecuador; Rodrigo Paz, de Bolivia y el presidente electo de chile José Antonio Kast han manifestado su apoyo a la operación que devolvería la democracia y el progreso a los venezolanos.

Entretanto, los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric; Claudia Sheinbaum, de México; Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Xiomara Castro, de Honduras, así como el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, expresaron su “rechazo” a la extracción de Maduro, que en algunos casos fue calificada como “violatoria del derecho internacional” y “secuestro”.

En agosto pasado, la Administración Trump autorizó el despliegue de fuerzas militares de EEUU en las cercanías de Venezuela, para combatir el narcotráfico proveniente de ese país, que estaría dirigido o autorizado por el régimen de Nicolás Maduro. Como parte de las acciones se bombardearon embarcaciones con drogas y se decomisaron buques sancionados que transportaban crudo venezolano.

Este 3 de enero parte de esos efectivos ejecutaron la Operación “Resolución Absoluta”, como parte de la cual fuerzas especiales estadounidenses, apoyadas por aire y tierra, entraron a la residencia de Maduro y Cilia, los capturaron para trasladarlos a EEUU, donde enfrentarán a la justicia en una corte en la ciudad de Nueva York.