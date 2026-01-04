¿Es Cuba el próximo objetivo de Trump? Rubio responde...

Getting your Trinity Audio player ready...

"¿Es el gobierno cubano el próximo objetivo de la administración Trump?", preguntaron este domingo al Secretario de Estado Marco Rubio, quien detalló la gran influencia del régimen de La Habana en el sostén de la élite narcoterrorista en Venezuela.

"El gobierno cubano es un gran problema", sentenció el canciller estadounidense en su entrevista con Kristen Welker de la cadena NBC.

Rubio dijo en el programa Meet the Press, que no cree que la gente de Cuba entienda del todo "que están en muchos problemas".

"No voy a hablarles sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto en este momento, pero no creo que sea un misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano, que, por cierto, son quienes apoyaban a Maduro", dijo el cubanoamericano.

El jefe de la diplomacia estadounidense, quien presenció en tiempo real la operación para capturar a Nicolás Maduro, ejecutada el 3 de enero, aseguró que efectivos cubanos son los que están en control del país petrolero.

"Toda su fuerza de seguridad interna, su aparato de seguridad interna, está completamente controlado por cubanos. Una de las historias que no se cuentan aquí es cómo, en esencia, se habla de colonización, porque creo que usted mencionó que Delci Rodríguez lo comentó. Quienes han colonizado, al menos dentro del régimen, son los cubanos", declaró.

"Fueron cubanos quienes custodiaron a Maduro. No lo protegían guardaespaldas venezolanos, sino guardaespaldas cubanos. En cuanto a su inteligencia interna, quienes se espían mutuamente para asegurarse de que no haya traidores, son todos cubanos", agregó el Secretario de Estado.