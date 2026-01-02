“Estamos listos, armados y preparados para actuar”, la advertencia de Trump a Teherán

Getting your Trinity Audio player ready...

Este viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump realizó fuertes declaraciones sobre la situación en Irán, a raíz de los recientes disturbios económicos y las protestas populares.



En su plataforma Truth Social, advirtió: "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como suele hacer, Estados Unidos de América acudirá en su rescate" .

Estamos “listos, armados y preparados para actuar”, anunció el mandatario estadounidense.



Estas declaraciones siguen a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades iraníes. Los choques han dejado varios muertos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, lo que marca el nivel más alto de tensión desde las protestas de 2022.

Por su parte, el asesor principal del ayatolá, Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, dijo que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán "desestabilizaría a toda la región".



Las protestas han trascendido Teherán: se registran enfrentamientos en ciudades como Azna, Lordegan, Kuhdasht e Isfahan.

La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Kari Lake, celebró la declaración de Trump y afirmó que Estados Unidos respalda al pueblo iraní.

"Sean fuertes", dijo la jefa de la agencia que transmite información sin censura para el pueblo iraní.