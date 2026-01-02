Enlaces de accesibilidad

“Estamos listos, armados y preparados para actuar”, la advertencia de Trump a Teherán

Desde su red social, el presidente de Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia al régimen de Teherán.
Este viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump realizó fuertes declaraciones sobre la situación en Irán, a raíz de los recientes disturbios económicos y las protestas populares.

En su plataforma Truth Social, advirtió: "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como suele hacer, Estados Unidos de América acudirá en su rescate" .

Estamos “listos, armados y preparados para actuar”, anunció el mandatario estadounidense.

Estas declaraciones siguen a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades iraníes. Los choques han dejado varios muertos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, lo que marca el nivel más alto de tensión desde las protestas de 2022.

Por su parte, el asesor principal del ayatolá, Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, dijo que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán "desestabilizaría a toda la región".

Las protestas han trascendido Teherán: se registran enfrentamientos en ciudades como Azna, Lordegan, Kuhdasht e Isfahan.

La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Kari Lake, celebró la declaración de Trump y afirmó que Estados Unidos respalda al pueblo iraní.

"Sean fuertes", dijo la jefa de la agencia que transmite información sin censura para el pueblo iraní.

