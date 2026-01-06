Enlaces de accesibilidad

Trump reafirma que muchos cubanos murieron en Venezuela

El presidente Donald Trump en el Kennedy Center.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este martes la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, destacando la pérdida de vidas cubanas durante operaciones relacionadas con el dictador venezolano, en un discurso dirigido a representantes republicanos en el Kennedy Center.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reafirmó este martes que muchos cubanos murieron en la operación de extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En el discurso pronunciado ante los representantes republicanos en el Kennedy Center, Trump reiteró la brutalidad del régimen de Maduro.

"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas", declaró.

El mandatario celebró con orgullo la grandeza de las fuerzas armadas americanas, demostrada una vez más en la operación del 3 de enero en Venezuela: "Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta, y no hay comparación posible... Nadie más podría haber hecho eso."

(Noticia en progreso)

