Trump reafirma que muchos cubanos murieron en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reafirmó este martes que muchos cubanos murieron en la operación de extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En el discurso pronunciado ante los representantes republicanos en el Kennedy Center, Trump reiteró la brutalidad del régimen de Maduro.



"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas", declaró.

El mandatario celebró con orgullo la grandeza de las fuerzas armadas americanas, demostrada una vez más en la operación del 3 de enero en Venezuela: "Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta, y no hay comparación posible... Nadie más podría haber hecho eso."

(Noticia en progreso)