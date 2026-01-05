Régimen confirma 32 cubanos entre los muertos durante captura de Maduro en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de La Habana confirmó este domingo que 32 cubanos murieron durante el operativo de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior", recoge la nota oficial pese a que La Habana no reconoce su injerencia en Venezuela.

Ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había adelantado que militares cubanos fallecieron durante la operación.

En una entrevista con el New York Post, el presidente se refirió a la muerte de "muchos cubanos" que protegían al dictador venezolano.



"Muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?... Muchos cubanos murieron; estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión", dijo.

Aunque no ofreció cifras concretas, Trump destacó que "Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. Ahí conseguían su dinero y protegían a Venezuela, pero eso no les resultó muy bien en este caso".

En la nota oficial publicada por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista y firmada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, informaron que el país decretaba duelo nacional para los días 5 y 6 de enero. En ese periodo quedan suspendidos los espectáculos públicos y actividades festivas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), informaron este domingo que una operación coordinada entre agencias federales permitió poner bajo custodia estadounidense al presidente venezolano Nicolás Maduro para que compareciera ante la justicia.

“El Departamento de Defensa lideró este notable esfuerzo”, indicó el texto.

La operación, explicaron, requirió “meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable” por parte de múltiples componentes del gobierno federal para “garantizar el traslado, el control y la entrega seguros de dos acusados de alto riesgo”, en una acción realizada “en estricta conformidad con la ley estadounidense y los protocolos establecidos”.

Se espera que Maduro y Flores tengan su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York este lunes.

Ambos enfrentan cargos de acusado de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", según confirmó el sábado la Fiscal General, Pam Bondi.