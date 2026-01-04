El Departamento de Guerra lideró la operación: EEUU detalla captura a Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), informó este jueves que una operación coordinada entre agencias federales permitió poner bajo custodia estadounidense al presidente venezolano Nicolás Maduro para que comparezca ante la justicia.

Una declaración conjunta señaló que la misión fue ejecutada “en estrecha coordinación” con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y socios internacionales.

“El Departamento de Defensa lideró este notable esfuerzo”, indicó el texto, que destacó la participación de “nuestros valientes héroes militares”.

La operación requirió “meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable” por parte de múltiples componentes del gobierno federal. Personal especializado del FBI y la DEA, incluidos equipos tácticos y de transporte, trabajó con abogados del Departamento de Justicia para “garantizar el traslado, el control y la entrega seguros de dos acusados de alto riesgo”, en una acción realizada “en estricta conformidad con la ley estadounidense y los protocolos establecidos”.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que la misión se llevó a cabo para respaldar “un proceso penal en curso relacionado con el narcotráfico a gran escala y delitos conexos” que, según el comunicado, “han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de drogas que cobra vidas estadounidenses”.

Estados Unidos “agotó todas las opciones legales para resolver este asunto pacíficamente”, dijeron y aclararon que dichas oportunidades “fueron rechazadas repetidamente”, por lo que “la responsabilidad de este resultado recae exclusivamente en quienes optaron por continuar con la conducta delictiva”.

La declaración subrayó que la operación “refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas, el estado de derecho y la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos”.